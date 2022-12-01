АЛЛА САЛАЕВА,

член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры:

«Чтобы в республике строили больше новых отелей, на форуме «Чувашия туристическая» предложили давать инвесторам участки в упрощенном порядке, без аукциона. Также хотят организовать целевое обучение специалистов для сферы туризма за счет регионального и местного бюджетов. Инвесторов привлекут не только к строительству гостиниц, но и к обновлению береговых зон отдыха на Волге. Там хотят создать «инвестиционные кусты», говорится в рекомендациях форума. Раньше эти площадки называли «зелеными стоянками» — это причалы или автобусные остановки у пляжей или леса. Инвесторы помогут превратить эти места в современные зоны отдыха… Всего на форуме прозвучало более сорока предложений о развитии туризма в республике. После доработки эти инициативы войдут в Стратегию социально-экономического развития Чувашии до 2035 года».

(Из интервью «Парламентской газете»)