Росстат подтвердил рекордный урожай в Чувашии

Федеральная служба государственной статистики подвела итоги социально-экономического положения страны за январь — октябрь 2022 года. В документе отражены показатели финансовой и социальной сфер, строительства, промышленного производства и так далее.

Содержатся в нем и сведения о сельском хозяйстве, где, кстати, отмечен рост производства продукции на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщили в Минсельхозе Чувашии, увеличились показатели и в нашей республике. Так, к 1 ноября в регионе собрано чуть более 1 млн тонн зерна с ростом к предыдущему периоду на 74,3%, сахарной свеклы — 23 тыс. тонн, (+62,9%), картофеля — 334,8 тыс. тонн (+4,2%), овощей — 143 тыс. тонн (+1,9%).

Положительную динамику показывает и животноводство. В сельхозорганизациях выращено 72 тыс. тонн скота и птицы на убой, что почти на 6% больше, чем в 2021 году, молока получено 145,7 тыс. тонн (+7,9%), куриных яиц — 195,6 млн штук (+34,2%).

Как прокомментировал вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, этот год был непростым для аграриев, поскольку работали в условиях пандемийных ограничений, экономических санкций, при сложной погоде: сначала была засуха, потом, наоборот, переувлажнение. Тем не менее сила духа и слаженные действия, по словам руководителя регионального Минсельхоза, позволили нашим сельхозтоваропроизводителям не просто собрать урожай, но и поставить рекорды: по урожайности зерновых, сбору масличных и овощей закрытого грунта.