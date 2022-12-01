Перекресток на Гражданской готовят к открытию

В предстоящее воскресенье по улице Гражданской в Чебоксарах запустят автобусы и 11-й троллейбус, сообщил глава администрации города Денис Спирин в своем телеграм-канале. Движение откроют по направлению к Чапаевскому поселку, а обратно — по улице Энтузиастов. Уже готовится подключение светофора на новом перекрестке. Руководитель администрации обнадежил, что подрядчик пообещал до конца декабря уложить два слоя асфальта на протяжении всей линии реконструкции. Остальные виды работ намечено выполнить по дополнительному соглашению весной следующего года, когда начнется новый дорожно-строительный сезон. Между тем генподрядчик, ПАО «Дорисс», сообщил, что готовится запуск движения и в сторону залива, а значит, перекресток на Гражданской скоро заработает в полную силу. Работы, которые можно проводить при отрицательной температуре, будут вестись на объекте и зимой, заверили в компании.