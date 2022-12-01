В Чувашии разрабатывают новые маршруты аграрного туризма

Пастораль для гостя из города

Сельский туризм становится все более предпочтительным для многих отдыхающих. В первую очередь за счет таких составляющих, как чистая экология, натуральные продукты, народный фольклор и даже история. Но не каждый регион может предложить в этом плане интересный и уникальный туристский продукт. В рамках форума «Чувашия туристическая» прошла сессия «Агротуризм — Сельский туризм», на которой Минсельхоз республики представил два туристических маршрута.

Открыли сессию депутаты Госдумы России — член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева и первый заместитель председателя комитета по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков.

«Приятно, что мы все вместе в течение этой недели объединились, чтобы написать страницы новой истории — истории продвижения нашей республики с точки зрения нашего гостеприимства, культурных ценностей, нашего потенциала. Туризм — это уникальная отрасль, которая всех объединяет», — отметила Алла Салаева. А Сергей Казанков обратил внимание, что многие живущие в Москве или Санкт-Петербурге хорошо различают французскую, итальянскую и азиатскую кухни, но не знают, что есть еще более интересная чувашская кухня, марийская, татарская, башкирская. «И у вас есть возможность пригласить их к себе и рассказать об этом», — добавил он.

Сегодня сельская территория не просто застарелое понятие — «деревня», которая никому не интересна. Нет, сейчас это то место, которое становится центром притяжения, подчеркнул вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов: «Мы все с вами видим растущий интерес к развитию сельского туризма. Это, с одной стороны, — комплекс услуг, демонстрация культурных традиций, а с другой — дополнительные рабочие места, развитие туристской инфраструктуры, создание условий для комфортной жизни на селе».

Руководитель Минсельхоза представил два пилотных турмаршрута, которые помогут привлечь туристов из городов и соседних регионов в чувашское село. Называются они «Тысяча лет крестьянства: от хмеля до ульетерапии» и «Агротехнологии: от народных обрядов до инновационного молока». Маршруты формировались в девяти районах республики — Алатырском, Батыревском, Канашском, Козловском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском и Янтиковском.

СЕРГЕЙ КАЗАНКОВ,

первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству: «Сам по себе туризм — бизнес. И во многих странах это реальная статья доходов. Сельский туризм больше подходит среднему и малому бизнесу. И если создать им благоприятные условия, они могут реально пополнять бюджет. Тогда и республика может полноценно вкладываться в свое развитие».

При разработке туристических маршрутов не только учитывался уровень логистической доступности, телекоммуникаций, наличие точек питания и сервисных услуг. Была и другая цель — сделать эти маршруты и динамичными, и интерактивными. То есть не просто познакомить гостей с природными видами и знаковыми чувашскими достопримечательностями, но и, к примеру, предложить им выловить из пруда рыбу и самим сварить из нее уху, или собрать ягоды и сделать из них варенье.

«Мы представили сегодня свое видение сельского туризма в девяти районах. Но в Чувашии много мест, которые тоже могут быть востребованными, и хотелось бы, чтобы главы районов республики активно включились в эту работу, переняли опыт соседних регионов», — подчеркнул Сергей Артамонов. Тем более соседям нашим действительно было что рассказать. На сессии своим опытом развития сельского туризма поделились эксперты из Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Башкортостана, Мордовии. Они рассказали об удивительных сельских зоопарках, страусиных фермах и других интересных проектах.

А заместитель директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Рената Бибарсова сообщила о новом гранте для сельхозпроизводителей — «Агротуризм». Получить господдержку можно на строительство или ремонт помещений для приема туристов, на благоустройство территории, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, в том числе, например, транспорта, а также снаряжения и инвентаря.

В свою очередь министр сельского хозяйства республики отметил, что этот грант планируется дополнить и республиканским механизмом субсидирования на создание площадок и глемпинговых зон, связанных с индустрией гостеприимства на селе.

При всем многообразии мнений и взглядов на сельский туризм участники сессии признали, что есть ряд вопросов, которые мешают его развитию. Это, в частности, отсутствие квалифицированных кадров, неразвитая инфраструктура, отсутствие кооперации между участниками процесса, в частности, между сельхозпроизводителем и туроператором. Другими словами, как выразился один из участников сессии, — сельхозпроизводители не хотят заниматься туризмом, а туризм не хочет заниматься сельхозпроизводством.

И чтобы в будущем у нас в республике не осталось преград между туристом и сельской территорией, с ее богатством и уникальностью, на стратегической сессии все же нашли несколько решений для развития сельского туризма. Например, можно предоставлять земельные участки под объекты «сельского гостеприимства» без проведения аукционов, внедрить возможность строительства туристической инфраструктуры по проекту инициативного бюджетирования, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на развитие аграрного и сельского туризма. Отдельно эти вопросы рассмотрят на пленарном заседании, где подведут итоги межрегионального форума.

КСТАТИ

Ярмарка тоже пригодится

Как отметил на сессии вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, при составлении планов развития сельского туризма нельзя забывать и про событийный туризм. В этот список можно включить такие интересные события, как Тихвинская ярмарка, Всечувашский Акатуй, выставки «Картофель» и «Зеленое золото России», а также набирающие популярность в республике конные бега.