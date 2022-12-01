На полях Чувашии все больше отечественного

Чувашия все активней переходит на отечественные сорта в растениеводстве и российскую сельхозтехнику. Об этом сообщает замминистра сельского хозяйства республики Сергей Фролов.

Так, доля площади, засеянной в этом году российскими сортами гороха, составляет 82,1%, сои — 74,6%, кукурузы — 69,6%, рапса — 51,5%. Предпочитают аграрии и отечественную технику — на ее покупку предоставляются субсидии в 40% от стоимости. В 2022 году на эти цели направлено 543,4 млн рублей господдержки, благодаря которым софинансирована закупка 455 спецмашин. Доля техники иностранного производства остается практически неизменной: 5,7% — по тракторам, 5,4% — по зерноуборочным комбайнам.