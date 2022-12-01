На полях Чувашии все больше отечественного

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия все активней переходит на отечественные сорта в растениеводстве и российскую сельхозтехнику. Об этом сообщает замминистра сельского хозяйства республики Сергей Фролов.
Так, доля площади, засеянной в этом году российскими сортами гороха, составляет 82,1%, сои — 74,6%, кукурузы — 69,6%, рапса — 51,5%. Предпочитают аграрии и отечественную технику — на ее покупку предоставляются субсидии в 40% от стоимости. В 2022 году на эти цели направлено 543,4 млн рублей господдержки, благодаря которым софинансирована закупка 455 спецмашин. Доля техники иностранного производства остается практически неизменной: 5,7% — по тракторам, 5,4% — по зерноуборочным комбайнам.

Опубликовано: 30 ноября 2022 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.