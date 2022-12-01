В Козловке открыт памятник-обелиск «Детям войны и труженикам тыла»

Создан он совместными усилиями жителей района. Инициатором и организатором выступил председатель правления Козловского отделения организации «Дети войны» Михаил Конюков.

На торжественное открытие памятника 24 ноября перед Домом культуры собрались руководители района, жители поселений и те, кто в тяжелейших условиях, превозмогая голод и холод, строили оборонительные укрепления, выращивали хлеб, одевали и кормили армию, восстанавливали страну в послевоенные годы. Наравне со взрослыми трудились и дети-подростки. Семи-восьмилетние мальчики и девочки собирали колоски, а кто постарше — пахали, сеяли, собирали урожай, ухаживали за скотом и птицей…

По всеобщему мнению, обелиск — символ уважения к людям, на долю которых выпали суровые испытания. Он нужен как напоминание о великом самопожертвовании, о вере в Победу, которой были наполнены люди в то нелегкое военное время. И, как уверены организаторы, памятник также нужен нынешним и будущим поколениям, чтобы они помнили и гордились своими предками, которые посвятили жизнь служению Родине и сохранению мира на земле.

Кстати, дань уважения и благодарности тем, чьи детские годы прошли в страшное военное время, козловчане отдают не впервые. Самый первый памятник детям войны ими был открыт еще в 2020 году в селе Илебары Карачевского сельского поселения. Инициатором и тогда выступила районная общественная организация «Дети войны».

Живые цветы тем, кто остался без детства, пережил войну, а потом восстанавливал страну. Фото kprf121.ru