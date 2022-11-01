Командир войсковой части поблагодарил жителей республики за поддержку мобилизованных

Автор: Владимир ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На имя Главы республики Олега Николаева пришла благодарность подполковника Владислава Матузаса, в которой он поблагодарил жителей Чувашии за поддержку своих земляков, мобилизованных этой осенью.

«Ваша поддержка и помощь очень необходимы для нас, особенно моральная, когда мы видим, как вы нас поддерживаете, мы ощущаем душевный подъём, — отметил подполковник в своем обращении к Главе республики. — Очень благодарны вам и ваша гуманитарная помощь дошла до каждого военнослужащего и каждый мобилизованный сказал вам огромное спасибо! Низкий вам поклон, мирного неба над головой!!!»
Опубликовано: 23 ноября 2022 г.


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