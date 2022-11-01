Электронная регистрация: просто и удобно

Налогоплательщики Чувашии все чаще выбирают электронный способ подачи документов на государственную регистрацию, экономя время и денежные средства.

По состоянию на 1 ноября 2022 года доля представленных в Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике документов на государственную регистрацию в электронном виде составляет 84%.

Направить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде можно через обновленный интернет-сервис ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», а также Единый портал государственных и муниципальных услуг. Услуга по электронной регистрации доступна и в интернет-сервисах «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Регистрация бизнеса в электронном виде значительно экономит время заявителя, сокращает финансовые затраты, исключает возможные ошибки при заполнении заявления, а также представляет возможность отслеживать этапы обработки документов. Документы на государственную регистрацию также можно представить через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, в этом случае заявитель также освобождается от уплаты государственной пошлины.