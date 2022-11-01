Налоги в русских пословицах и поговорках

В пословицах, поговорках, крылатых выражениях сконцентрирована многовековая мудрость и опыт народа. Не обошли они стороной и такую сферу, как налоги. Хотим ознакомить наших читателей с некоторыми примерами народного творчества.

«Договор дороже денег» — к этому изречению сборщики налогов имеют прямое отношение. Один из древнейших сводов законов Руси — Русская Правда (11-12 вв.) предусматривал, что за невыполнение договорных обязательств должник мог отвечать не только имуществом, но в некоторых случаях и своей свободой.

Договоры заключались в устной форме, но при этом предусматривалось обязательное присутствие свидетеля или сборщика налогов, который мог подтвердить факт заключения договора и его содержание.

Идейным стержнем поговорки является суждение о том, что честь при любых обстоятельствах превыше всего.

«Что с возу упало, то пропало». Пословица появилась в старину, в период раздробленности России на мелкие княжества. При пересечении границ княжеств купцы платили пошлину, устанавливаемую как фиксированную плату с одного воза. Чем больше телег с товарами было у купца — тем больше он платил за проезд, чем меньше — тем тяжелее оставался его кошель. Со временем хитрые торговцы стали грузить на телеги как можно больше товаров. Князья же боролись с этим явлением и ввели правило — если что-либо упадет с воза, то эта вещь становилась собственностью князя. А учитывая разбитые средневековые дороги и неустойчивость нагруженной конструкции, на очередном ухабе часть товара обязательно оказывалась на земле.

«Что с возу упало, то пропало» — стали поговаривать между собой купцы, обсуждая новый указ. Со временем фраза стала известна широким слоям населения, вот только слово «воз» употребляли все меньше и меньше. До наших дней фраза дошла уже в укороченном виде и в основном употребляется именно так: «что упало, то пропало».

«Москва слезам не верит». Это крылатое выражение было популярно еще за столетия до выхода знаменитой советской мелодрамы. По одной из версий, оно возникло во время возвышения Московского княжества, когда с городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Таких жалобщиков иногда сурово наказывали для устрашения других.

Идеи упорядоченности, целесообразности, справедливости налогообложения и его эффективности отражены в пословицах «Налоги платятся, а жизнь в гору катится», «Когда казна горой, то и царь герой» и, наоборот, «В казне холодно — в народе голодно».

Также о важности уплаты налогов свидетельствует пословица «С налогом и богом живи в ладу — не попадешь в беду».

Ну а тем, кто пытался уклоняться от уплаты налогов, была адресована следующая пословица: «Как ни скачешь, доходы не спрячешь».

Все мы хорошо знаем фразеологизм «зарубить себе на носу» и даже правильно понимаем, что оно означает запомнить раз и навсегда, однако мало кто знает, как оно произошло. Современное толкование фразеологизма как призыв поставить отметку, которая всегда будет перед глазами звучит логично, но существует и другая версия, не имеющая никакого отношения к носу, как к части тела.

В давние времена, когда большая часть населения Руси не владела навыками письма, было принято носить с собой деревянные дощечки или палочки, на которых делали записи в виде зарубок. Причем записанное на дощечке мог прочесть только ее владелец, который придумывал свой шифр из палочек и крестиков. Техника таких записей называлась «терты и резы».

По распространенной версии, такие памятные дощечки называли «носами», которые могли быть и многофункциональным устройством. Например, палка, на которой носили узелок во время дальних путешествий, по совместительству могла служить и местом для зарубок.

Такими дощечками пользовались и торговцы на базарах. На них они делали записи о совершенных сделках и долгах покупателей. К примеру, купец заводил долговую дощечку на Федора и делал на ней две зарубки, говорящие о том, что Федор должен два мешка муки, а если должник возвращал один мешок, то одна из зарубок перечеркивалась.

Стоит отметить, что подобные долговые книги использовались не только на Руси. В Англии деревянные бирки с зарубками использовали для учета и сбора налогов вплоть до XVII столетия. А недавно и в Германии нашли такую деревянную долговую расписку.

Другая, также ничем не подтвержденная версия, гласит, что есть и второе устаревшее значение слова «нос» — подношение или взятка. Возможно, именно отсюда пошло и выражение «остаться с носом». То есть, принес дар, а его не взяли и в содействии отказали. Хотя вполне вероятно, что в данном случае также имеется ввиду долговая дощечка — если должник не заплатил, продавец остался с «носом».

Что говорили о налогах великие люди

Налоги для государства — то же, что паруса для корабля. Они служат тому, чтобы скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или держать всегда в открытом море и чтоб, наконец, потопить его.

Екатерина II Великая

Налог есть предварительная уплата за предоставление защиты общественного порядка.

Рикетти де Мирабо

Государство прекращает войну всех против всех, и налоги являются ценой, которой покупается общественный мир.

Томас Гоббс

Гражданин должен платить налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит своей возлюбленной подарки.

Новалис

Налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе.

Оливер Уэнделл Холмс-старший

Безопасность и собственность могут существовать лишь в таком государстве, где налоговая шкала не меняется каждый год.

Наполеон 1 Бонапарт

Уплачивать налог означает отдавать часть своего имущества, чтобы сохранить остальное.

Вольтер

В сущности, вопрос о налогах есть вопрос о государстве.

Пьер Жозеф Прудон

В деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а то, что он может давать всегда.

Шарль Монтескье

Я горжусь тем, что плачу налоги в Соединенных Штатах. Правда, я бы гордился не меньше за половинную сумму.

Артур Годфри

Налогообложение — это наиболее гибкий и эффективный, но и весьма опасный инструмент социальной политики. Необходимо очень точно знать, что делаешь, ибо в противном случае результат будет мало сходен с намерениями.

Гуннар Мюрдаль

Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов.

Эндрю Маккензи

Никаких «государственных денег» нет — есть только деньги налогоплательщика.

Уильям Уэлд