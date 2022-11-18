Прогул, даже вынужденный, налоги не отменяет

В этом налоговики и раньше нисколько не сомневались, теперь же с подачи судебной коллегии по административным делам Верховного суда республики под председательством судьи Галины Савелькиной убедилась и А., главный бухгалтер одного из бюджетных учреждений Чувашии. Сумма налога, предъявленная налоговой инспекцией к уплате, в сравнении с не самой низкой в учреждениях под крылом Минтруда зарплатой главбуха оказалась не очень большой, тем не менее женщина не захотела заплатить и ее — решила восстановить «справедливость»

через суд. Она обратилась в суд с административным иском к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Чувашской Республике о признании незаконным ее требования об уплате налога в размере 9818 рублей. В обоснование иска указала, что решением Чебоксарского районного суда она была восстановлена в должности главного бухгалтера детского дома-интерната, в ее пользу с бюджетного учреждения взыскана заработная плата за время вынужденного прогула за период с ноября 2019 года по январь 2020 года в размере более 24 тыс. рублей, компенсация морального вреда в размере 3 тыс. рублей. И в декабре прошлого года восстановленная в должности главбух получила требование об уплате налога. По мнению истца, детдом, будучи налоговым агентом, должен был заплатить за нее налог на доходы физических лиц, а при невозможности удержания — в соответствии с пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации в установленные сроки сообщить о невозможности оплатить налог, чего сделано не было. Следовательно, уверена она, налоговый орган не вправе требовать от нее уплаты налога.

Ранее Чебоксарский районный суд отказал в удовлетворении иска А. — она подала апелляционную жалобу на то решение, потребовала отменить его как постановленное при неправильном применении норм материального права, неправильной оценке представленных по делу доказательств и вынести новое об удовлетворении заявленных требований.

Судебная коллегия внимательно все проверила — взвесила все «за» и «против» в обосновании требований истца, которые отразились в апелляционном определении. Во-первых, в соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации каждый обязан платить установленные налоги и сборы. В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет государства.

В той же статье кодекса есть важное уточнение, которое говорит о том, что налоговые агенты должны письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах.

Из дела следует, что решением Чебоксарского районного суда от 29.01.2020 А. восстановлена в должности главного бухгалтера детского дома, в ее пользу с бюджетного учреждения взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 24 тыс. 230 рублей, компенсация морального вреда в размере 3 тыс. рублей.

Чтобы у читателя не сложилось ошибочное мнение, что у главбухов, пусть даже в социальных учреждениях, такая незавидная зарплата, следует уточнить: это не вся сумма, полученная женщиной, — были и другие выплаты, перечисленные ей при увольнении. Интернат платежными поручениями от 13 января 2020 года перечислил женщине выходное пособие в размере около 51,3 тыс. рублей. Уход из бюджетного учреждения оказался временным, главный бухгалтер по решению суда восстановилась в должности, и Верховный суд Чувашии эту сумму зачел в счет заработной платы за время вынужденного прогула.

Вот и появилась сумма налога в размере 9818 рублей — 13% с дохода физического лица, составившего 75520,13 рубля. Интернат, будучи налоговым агентом, уведомил налоговый орган и налогоплательщика о невозможности исполнить обязанности налогового агента и удержать налог с выплаченного А. дохода. Бюджетное учреждение предоставило суду копию направленного женщине уведомления от 01.02.2021 г. с приложением справок о доходах и отметкой о направлении уведомления по почте от 02.02.2021. Следовательно, посчитал суд первой инстанции, требование налоговиков об уплате НДФЛ является законным, и суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами.

При вынесении решения суд не производит разделения сумм, причитающихся физическому лицу и подлежащих удержанию, налоговый агент не имеет возможности удержать НДФЛ с указанного дохода — как раз наш случай. При этом судебная коллегия отметила, что даже неуведомление налоговым агентом о неудержанных суммах налога налогоплательщика и налогового органа налог не отменяет — не влияет на обязанность физлиц по уплате налога.

Истец и ее представитель настаивали на необходимости проведения экспертизы сроков давности изготовления и подлинности представленных детским домом документов — отдельных листов с записями в журнале регистрации отправляемых корреспонденций. Но судебная коллегия посчитала эти требования несостоятельными, ибо, по ее мнению, вопросы давности и подлинности этих документов не имеют отношения к установлению юридически значимых для настоящего дела обстоятельств. И доводы о том, что налоговое уведомление не отвечает утвержденным соответствующим приказом ФНС форме и содержанию, очков истцу не принесли.

Судебная коллегия пришла к выводу, что все доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке и иному толкованию законодательства, они были предметом исследования суда первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка. Иная оценка автором жалобы представленных доказательств и норм действующего законодательства не может служить основанием для отмены или изменения решения суда. И апелляционное определение гласит однозначно: решение Чебоксарского районного суда от 19 июля 2022 года оставить без изменения, апелляционную жалобу А. — без удовлетворения.