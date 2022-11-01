Имущественные налоги уплатить нужно своевременно

Совсем немного осталось до 1 декабря — конечного срока уплаты гражданами имущественных налогов за 2020 год.

В текущем году налоговики Чувашии направили гражданам около 817 тыс. уведомлений на уплату налогов за предыдущий год, из которых 658 тыс. — через отделения почтовой связи в бумажном виде и 159 тыс. — в электронном.

Почтовой рассылкой не первый год занимается филиал ФКУ «Налог — Сервис» ФНС России, находящийся в Нижегородской области. А всем подключившимся к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговые уведомления по почте не направляются, они приходят только в электронной форме.

Сохраняется правило — не уведомлять людей, следовательно, и не взимать с них плату, пока общая сумма исчисленных налогов не превысила 100 рублей. Не получат уведомления владельцы недвижимости, транспортных средств и земли, имеющие налоговые льготы на указанное имущество, а также те, кто впервые стал владельцем налогооблагаемого имущества в текущем году.

Все остальные категории налогоплательщиков должны быть извещены о выставленных им суммах. Если же они не согласны с налоговыми начислениями или другими данными, содержащимися в уведомлении, то вправе обратиться за разъяснениями любым удобным способом: воспользовавшись «Личным кабинетом» или интернет-сервисом налоговой службы «Обратиться в ФНС России», лично, посетив ближайшее обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, направив свои претензии почтой.

Следует отметить, что сведения об имуществе, находящемся в собственности граждан, и о самих гражданах-владельцах стекаются в налоговую службу из разных источников: ЗАГСов, миграционной службы, органов опеки, Пенсионного фонда, от нотариусов и других уполномоченных лиц и учреждений.

А налоговая, являясь только пользователем данной информации, не может подтверждать или опровергать ее. Поэтому для уточнения и проверки обращений граждан, не согласных с содержанием уведомлений, налоговики направляют запросы в регистрирующие или «заведующие» льготами инстанции. При наличии оснований для перерасчета налоговых платежей инспекция уточнит ранее начисленную сумму, сведения об имуществе, владельцах и прочее. О результате заявитель будет проинформирован не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен еще не более чем на 30 дней) после получения обращения.

Уже давно упрощен порядок получения гражданами льгот по имущественным налогам. Предоставление льгот происходит автоматически, на основании имеющихся у налоговых органов сведений, то есть без написания заявлений и походов по инстанциям для сбора каких-то подтверждающих документов. Впрочем, если налогоплательщик хочет что-то конкретизировать, то он направляет в налоговую инспекцию заявление о представлении налоговой льготы по установленной форме, приложив (по желанию) документы, подтверждающие это право.

Несложно проверить, учтена ли инспекцией ваша льгота при расчете налога. Для этого следует изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении.

Полную информацию о налоговых льготах можно получить с помощью интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или в Контакт-центр ФНС России по телефону 8 800-222-22-22.

Что касается порядка расчета имущественных налогов, то для снижения фискальной нагрузки на граждан уже не первый год применяются ограничения по имущественным налогам (налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам).

Они не могут расти более чем на 10% к сумме, уплаченной за то же имущество в предшествующем году. То есть, если платеж за 2021 год (его налоговая рассчитала в текущем году) превышает сумму платежа за 2020 год более, чем на 10%, то к уплате предъявят налог за 2020 год плюс «ограничительные» 10 процентов.

С прошлого года начали действовать преференции по транспортному налогу в отношении многодетных семей. Один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей в семье, имеющей в своем составе трех (ранее пяти) и более детей в возрасте до 18 лет, проживающий совместно с ними, освобождается от уплаты налога за один легковой автомобиль с мощностью двигателя не выше 150 лошадиных сил.

В уведомлении указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации, QR- или штрихкод платежа, но при этом квитанция на уплату налогов, как это практиковалось до 2020 года, к уведомлению не прикладывается.

Заплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или в «личном кабинете» на сайте ФНС России. Налоговые платежи принимают также в кассах местных администраций, на почте, в любом банке.

Антон Сергеев