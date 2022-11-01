Налоги: кто сколько платит?

Налоги — это платежи физических лиц и компаний в бюджеты различных уровней. Платежи обязательные и безвозмездные. В одних странах ставка подоходного налога достигает 50-­60%, а в других его нет вообще. Одни государства вводят налоги на гипс, брак и даже палочки для еды, а другие освобождают своих граждан от сборов за дивиденды, получение наследства и большинства остальных налогов. Представляем рейтинг стран, где самые высокие налоги с доходов граждан.

Открывает наш рейтинг Великобритания. До 2010 года максимальная ставка налога на доходы составляла 40%, которую потом увеличили до 50%. В 2013 году власти Великобритании уменьшили его до 45%. На сегодняшний день ставка остается на прежнем уровне, а социальный налог составляет 13,8%.

Следующую строчку занимает Ирландия. Здесь максимальная ставка подоходного налога составляет 48%, что на 8% больше, чем средняя ставка на севере Европы. Социальный налог установлен в размере 4%. Налог на наследство или дарения в последние годы увеличился на 5% и составляет 30%.

На восьмом месте рейтинга расположилась Финляндия. Здесь ставка налога на доходы на 1,2% больше, чем в Ирландии. В начале нулевых годов ХХ века власти Финляндии уменьшили ставку с 53,5% до 49,2%, но при этом увеличились ставки на другие виды налогов: налога на имущество и прирост капитала. Для религиозных жителей Финляндии также установлен налог в размере от 1 до 2%.

Япония — страна с самой большой ставкой подоходного налога. Средняя ставка налога в Азии находится на уровне 23%, в то время как в Японии ее максимальное значение составляет 50%.

В Австрии максимальная ставка подоходного налога такая же, как в Японии. Но помимо высокой ставки налога на доходы, для всех австрийцев также установлены достаточно высокие ставки других налогов: 7,65% на социальное страхование, 22,8% на пенсионное страхование и 1,53% на страхование самозанятости. Налог на прирост капитала не отличается от ставки подходного налога и составляет 50%.

При среднем доходе в 45000$ жители Бельгии платят налог со своих доходов по ставке 50%, ставка социального налога составляет 13,07%, муниципального налога — 11%, налога на прирост капитала — 33%.

Самая высокая ставка подоходного налога в Нидерландах достигает 52%. Налог на прирост капитала уплачивается по ставке 25%. При продаже земли каждому нидерландцу нужно заплатить налог в размере 6%. Налог на наследство составляет 40%. Может показаться, что ставки налогов крайне высокие, однако ранее налог на прирост капитала выплачивался по ставке 72%.

Тройку лидеров стран с самыми высокими налогами замыкает Дания. Власти Дании снизили ставку подоходного налога с 62,3% до 55,4% в 2008 году, что по-прежнему остается крайне высокой ставкой. Налог на прирост капитала и налог на дивиденды уплачиваются по ставке от 28% до 42%. Все граждане также обязаны платить религиозный налог — от 0,4% до 1,5%.

Второе место в рейтинге занимает Швеция. Страна постоянно лидирует в списках стран с лучшими условиями для жизни. Что касается налогов, то они здесь крайне высокие. Подоходный налог составляет 61,85%. Каждый работающий человек платит социальный налог в размере 7%. Доходы от инвестиций облагаются налогом по ставке 30%. Бюджет, сформированный от полученных налогов, распределяется на образование, социальную инфраструктуру, здравоохранение и высокие пенсии.

Первое место в нашем рейтинге возглавляет Аруба — небольшой остров и одноименное самоуправляемое государственное образование, расположенные на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Именно здесь установлена ставка подоходного налога — 58,95%. Ставка пенсионных выплат установлена в размере 9,5% для работодателя и 4% для работника. Ставка налога на страхование инвалидности зависит от отрасли и составляет от 0,25% до 2,5%. Ставка взносов на страхование по болезни для работодателя составляет 8,9% и 2,6% для работника. Общая сумма социальных налогов может достигать 27,5% от заработной платы.

Страны, где отсутствует подоходный налог

Среди наиболее счастливых государств, которые освободили своих граждан от подоходного налогообложения прежде всего фигурируют богатые сырьевые страны вроде Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Омана и Кувейта.

Часто встречается мысль о том, что от них также освобождены жители Саудовской Аравии, что является заблуждением. Пусть налог небольшой — всего 2,5% с любой получаемой прибыли, но он все-таки существует.

Кроме них, на статус настоящего «налогового рая» претендуют княжество Монако, Багамы и Бермуды. Там, безусловно, есть некоторые налоговые исключения. Например, на Багамах и Бермудах гражданам приходится самостоятельно уплачивать страховые взносы, а в Монако налогами облагаются граждане Франции. Однако в общем порядке подавляющее большинство граждан от налогов фактически освобождено.

Но повезло не им одним

Во многих странах, где действует прогрессивная шкала налогообложения, граждане с низкими доходами также подоходный налог не платят. Правда, к числу «везунчиков» их в таком случае можно отнести с большой натяжкой. Таковыми, в частности, считаются австралийцы, чей доход ниже 4,6 тыс. долларов в год, австрийцы с ежегодным доходом ниже 12,5 тыс. долларов, бразильцы, зарабатывающие в год менее 5,3 тыс. долларов, немцы с доходом менее 9 тыс. долларов и многие другие. Например, шведы, которые заработали за год менее 2,2 тыс. долларов. Сумма, откровенно говоря, ничтожная для Швеции, но кто заработал меньше, тот налоги не платит.

Определены подобные необлагаемые налогом пределы и в чудо-стране Сингапуре. Там используется территориальная система налогообложения, однако в общих случаях все, кто заработали менее 16 тыс. долларов в год или заработали доход за пределами Сингапура, от налогов освобождаются.