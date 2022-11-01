На пробежку становись!

54 работника УФНС России по Чувашской Республике приняли участие в утренней пробежке в одном из живописнейших мест столицы республики — на территории Чебоксарского залива.

Мероприятие было организовано в рамках бегового проекта ФНС России «Будь здоров III!» по инициативе руководства и молодежного совета Управления.

После завершения дистанции участники пробега дружно провели зарядку. С полученным зарядом бодрости, здоровья, а также хорошего настроения сотрудники Управления приступили к выполнению своих трудовых обязанностей.