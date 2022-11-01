На пробежку становись!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

54 работника УФНС России по Чувашской Республике приняли участие в утренней пробежке в одном из живописнейших мест столицы республики — на территории Чебоксарского залива.
Мероприятие было организовано в рамках бегового проекта ФНС России «Будь здоров III!» по инициативе руководства и молодежного совета Управления.
После завершения дистанции участники пробега дружно провели зарядку. С полученным зарядом бодрости, здоровья, а также хорошего настроения сотрудники Управления приступили к выполнению своих трудовых обязанностей.

Опубликовано: 21 ноября 2022 г.


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