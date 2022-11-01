Хроника доброты

Работники Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике не только профессионалы своего дела, но и добрые и отзывчивые люди. Поэтому Управлением ведется активная благотворительная работа. С этой целью даже создана специальная группа «Волонтер УФНС­21».

18 марта

«Своих не бросаем!» — под таким девизом по всей России проводился массовой сбор продуктов и других необходимых вещей для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике закупило и направило в ДНР и ЛНР 30 тонн муки и круп, а также большие партии питьевой воды (22 тыс. литров) на сумму более 1 млн рублей.

31 мая

Накануне Международного дня защиты детей представители Молодежного совета Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике посетили отделение «Алый парус» санатория «Лесная сказка», где размещены семьи беженцев из Луганска и Донбасса.

В их числе 38 детей различных возрастов. Ребятам было показано яркое анимационное шоу, организованы различные веселые конкурсы.

Детям в зависимости от возраста были вручены подарки — от умных часов для самых старших до памперсов для малышей. Ну и, конечно же, какой праздник без угощения. Для детей было организовано чаепитие с тортами.

28 июля

Все сотрудники Управления приняли участие в общенациональной проекте «Все для победы!». По QR-коду на общий счет ФНС России для нужд армии было перечислено более 700 тыс. рублей.

17 августа

Работники ИФНС России по г. Новочебоксарску Чувашской Республики помогли семье Ольги и Руслана Козюберды, прибывшей в Чувашию из Луганской Народной Республики с двумя детьми и матерью Ольги.

Инспекция организовала сбор необходимых вещей для семьи беженцев. Им были переданы мебель, посуда, одежда, обувь, детские игрушки, книги и другие необходимые вещи.

Кроме того, работники инспекции помогли подготовиться к учебному году их сыну Глебу Козюберде, который в этом году пошел в 1 класс. Для Глеба к учебному году приобрели школьную и спортивную форму, рюкзак, канцтовары и другие письменные принадлежности.

24 августа

Представители Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Чувашской Республике посетили Республиканский детский противотуберкулезный санаторий «Чуварлейский бор» Минздрава Чувашии, где размещены семьи вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.

7 ребятам, проживающим в санатории, были вручены собранные сотрудниками налоговой инспекции развивающие наборы для посещения детского сада.

2 сентября

Члены Молодежного совета во главе с заместителем руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Е.В. Сорокиной совместно с Центром гуманитарной помощи при Храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Чебоксары, а также участниками группы «Волонтер УФНС-21» на площадке образовательного учреждения «Эткер» провели праздничное мероприятие для детей из Донбасса и Луганска, приуроченное ко Дню знаний.

Налоговики поздравили 11 ребят с началом нового учебного года. Затем им были вручены подарочные наборы с альбомами, цветной бумагой, ручками, карандашами, тетрадями, сумками для сменной обуви и канцелярскими принадлежностями для учебы.

8 сентября

Настоятель храма Усекновения Главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — протоиерей Андрей Савенков обратился в Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике с просьбой закупить фрукты для переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик, проживающих в санатории Чуварлейский бор (г. Алатырь).

Налоговики всей Чувашии оперативно откликнулись на эту просьбу. На свои деньги они закупили арбузы, дыни, апельсины, персики, нектарины, виноград, сливы, яблоки и др. Некоторые работники поделились частью урожая своих садов и дач. Всего было собрано более 100 кг различных фруктов.

Их доставили и передали представителям церкви члены Молодежного совета Управления.

28 октября

Сотрудники Управления совместно с Чебоксарско-Чувашской епархией, а также с участниками группы «Волонтер УФНС-21» для жителей Мариуполя организовали паломничество по святым местам епархии.

В ходе поездки беженцы посетили Тихвинский Богородицкий женский монастырь, церковь священномученика Харлампия в г. Цивильске, а также Собор святого равноапостольного князя Владимира г. Новочебоксарска. Паломники ознакомились с историей и святынями храмов, приложились к чудотворным иконам и мощам, пообщались со священнослужителями, исполнили малое послушание — помогли в сортировке лекарственных трав, отведали монастырскую трапезу. В итоге паломники не только укрепили себя духовно, но и лучше узнали жизнь Чувашии, которая стала их временным домом. Следует отметить, в ходе всех проведенных акций в адрес налоговиков Чувашии прозвучало много слов благодарности и признательности от новых граждан России. И это самое главное.