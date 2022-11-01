Владельцы личных подсобных хозяйств приобрели 203 коровы при господдержке

Это стало возможным благодаря субсидиям, перечисленным Минсельхозом республики. Всего на сегодня, по данным пресс-службы ведомства, самозанятые получили 21,8 млн рублей, данной мерой воспользовались 279 человек. «Благодаря субсидиям хозяйству может вернуться до 70 тысяч рублей за корову и до 5 тысяч за козу, а также 40% на сельхозтехнику и материалы для пчеловодства. И это только небольшая часть мер, которые позволяют помочь владельцам личного подсобного хозяйства. Главное условие этой поддержки — зарегистрироваться в качестве самозанятого. Можно взять сразу несколько субсидий, лимит на одного человека — полмиллиона рублей», — объяснил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Кроме коров, 39 сельчан приобрели 86 единиц сельхозтехники, 4 самозанятых — 119 товаров для пчеловодства. И еще по одному личному подсобному хозяйству закупили с господдержкой 150 кг минеральных удобрений и 4 коз. Кроме того, частично возмещены затраты на содержание 310 коров в 84 ЛПХ, 40 коз в 8 хозяйствах.