В Чебоксарах пройдет межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Открыта регистрация на межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса», который пройдет в Чебоксарах 21 ноября. Он проводится ежегодно и считается одним из наиболее популярных имиджевых мероприятий в рамках Всемирного дня качества.
Как сообщили в Минэкономразвития, на форуме состоится вручение наград лауреатам республиканского конкурса на соискание премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности, республиканского конкурса «Марка качества Чувашской Республики» и всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Планируется также «Метрологическая Интеллектуальная Игра» от Центра Росстандарта в Чувашской Республике.

Опубликовано: 17 ноября 2022 г.


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