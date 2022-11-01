В Чебоксарах пройдет межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса»

Открыта регистрация на межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса», который пройдет в Чебоксарах 21 ноября. Он проводится ежегодно и считается одним из наиболее популярных имиджевых мероприятий в рамках Всемирного дня качества.

Как сообщили в Минэкономразвития, на форуме состоится вручение наград лауреатам республиканского конкурса на соискание премии Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности, республиканского конкурса «Марка качества Чувашской Республики» и всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Планируется также «Метрологическая Интеллектуальная Игра» от Центра Росстандарта в Чувашской Республике.