Собственные доходы республиканского бюджета превысили уровень прошлого года

Как сообщает пресс-служба Минфина, их объем на 14 ноября составил 36,4 млрд рублей, тогда как за весь 2021 поступило 36,3 млрд рублей.

Несмотря на сложную экономическую обстановку, связанную с санкционным давлением, сохраняется положительная динамика собственных поступлений, отмечает первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. В середине ноября фиксируется их превышение над значениями всего прошлого года на 114 млн рублей. А если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то рост составляет 22,0%.

Впечатляет увеличение по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, — на 731,6 млн рублей, или в 1,2 раза. На 14% выросли поступления по налогу на имущество организаций, в 1,6 раза — налогу на профессиональный доход.

Объем неналоговых доходов республиканского бюджета на 14 ноября составил 2,8 млрд рублей, что также уже превосходит уровень 2021 года на 437,3 млн рублей, или на 18,4%.