Региональные выплаты получат все мобилизованные

Глава республики Олег Николаев инициировал проведение очередного диалога по теме поддержки участников специальной военной операции. Он больше часа в режиме прямого эфира отвечал на вопросы жителей Чувашии о выплатах добровольцам, контрактникам и призванным на службу в рамках частичной мобилизации в паблике ВК «Чувашская Республика». Главным вопросом, несомненно, был финансовый — получили ли воины республики положенные им меры финансовой поддержки?

Несмотря на то что решение о выплатах в размере 50000 рублей в качестве единовременной поддержки было принято буквально на днях, а точнее в начале прошлой недели, деньги уже получили большинство военнослужащих. На момент прямого эфира — 84% от их числа. Остальным деньги обязательно поступят в ближайшие дни.

«В течение суток после подписания указа были приняты все регламентирующие документы правительства Чувашской Республики, которые утверждают правила доведения денег, порядок выплаты, выделение денег и доведение их до Минтруда Чувашской Республики. За оставшиеся дни процессы были запараллелены. По состоянию на вечер минувшей пятницы и на утро сегодняшнего дня более 84 процентов мобилизованных получили единовременные выплаты. Менее 16 процентов мобилизованных пока не получили выплаты только в связи с тем, что по ним на сегодняшний день нет полных данных. В течение этой недели региональные выплаты получат все. Уверен, что за это время нам удастся получить необходимые данные, уточнить сведения и в полной мере реализовать принятое решение», — подчеркнул Олег Николаев.

Буквально накануне Министерство труда республики также озвучило разъяснения по выплатам участникам СВО. На фоне информации о произведенных денежных выплатах жителям республики, призванным в рамках частичной мобилизации, авторы запросов интересовались ходом выплат денежного довольствия добровольцам чувашского батальона «Атал». Как сообщили в ведомстве, все бойцы получили первые выплаты по 50 тысяч рублей, 115 военнослужащих получили оставшуюся часть в размере 250 тысяч рублей. Вторая выплата будет зачислена на личные счета после 90 дней службы. Задержек с выплатами нет.

«Ранее были аналогичные обращения, мы с каждым из них разбирались досконально и выяснили, что вторую часть выплаты не могли выплатить по причине исключения военнослужащего из указанного батальона и заключения им контракта о прохождении военной службы в других подразделениях Минобороны России», — сообщили в Минтруда.

В любой спорной ситуации сегодня можно обратиться в специальные координационные центры, они созданы в каждом муниципалитете. Это самый короткий путь к получению ответов и решению проблем, стоящих перед мобилизованными и членами их семей. Также полезны специально созданные интернет-проекты, например, «Объясняем.РФ».

Одна из свежих новостей на тему денежного довольствия участников СВО прозвучала от Министерства обороны. Мобилизованные граждане получат выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря, а не в январе, говорится в ответе замминистра Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова. Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря. По словам депутата, исключение сделано для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без выплаты к новогодним праздникам.

Тем временем в Чувашии центры социальной защиты сформировали социальные паспорта каждой семьи участников спецоперации. Сегодня у властей республики есть вся полнота картины по стоящим перед каждой отдельной семьей проблемам. Как рассказал на своей прямой линии Олег Николаев, все меры поддержки в Чувашии идут в проактивном режиме. С близких военнослужащих не требуют лишних справок и документов — ведомства всю работу по сбору информации берут на себя.

Говоря о мерах поддержки семей мобилизованных, важно вспомнить и недавнее присвоение статуса «Ветеран боевых действий» всем участникам СВО. Закон о таких ветеранах также содержит перечень льгот, например, в сфере ЖКХ.

Кстати

Сегодня правительство Чувашии ведет разработку новых мер поддержки участников СВО и их семей. К льготной сельской ипотеке может добавиться программа помощи получения жилья в городах — это может быть, например, субсидирование первоначального взноса по ипотеке. И в ежедневном режиме идет обмен информацией с самими мобилизованными. По их заявкам транспорт ГКЧС Чувашии регулярно совершает рейсы в учебные центры и привозит спецсредства, дроны, экипировку — все, что сегодня нужно призванным на военную службу.