В Чувашии капитально отремонтируют 22 школы

В 2023 году будет проведен капитальный ремонт и переоснащение 22 школ республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров после встречи в Минпросвещения России. Обширная программа «Модернизация школьных систем образования» включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и обсуждение дизайнерских решений с педагогами, детьми и их родителями. Напомним, что Чувашия — один из первых регионов страны, где начали проводить комплексный капитальный ремонт в школах еще в 2020 году.
Опубликовано: 14 ноября 2022 г.
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