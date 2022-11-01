В Чувашии капитально отремонтируют 22 школы

В 2023 году будет проведен капитальный ремонт и переоснащение 22 школ республики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров после встречи в Минпросвещения России. Обширная программа «Модернизация школьных систем образования» включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и обсуждение дизайнерских решений с педагогами, детьми и их родителями. Напомним, что Чувашия — один из первых регионов страны, где начали проводить комплексный капитальный ремонт в школах еще в 2020 году.