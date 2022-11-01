В Минтруда Чувашии ответили на вопросы пользователей соцсетей о выплатах добровольцам

В ведомстве в ответ на реплики о «задержках с выплатами» повторно разъяснили, что для выплаты военнослужащим чувашского батальона связи «Атал» второй части выплаты в размере 250 000 рублей необходимо иметь за плечами не менее 90 дней службы именно в этом добровольческом подразделении.

«Ранее были аналогичные обращения, мы с каждым из них разбираемся досконально и выяснили, что вторую часть выплаты не могли выплатить по причине исключения военнослужащего из указанного батальона либо заключения им контракта о прохождении военной службы в других подразделениях Минобороны России», — сообщили в Минтруда.

Министерство труда Чувашии рекомендует в подобных ситуациях обратиться к специалистам ведомства и предоставить данные: — «Мы обязательно перепроверим и сообщим».