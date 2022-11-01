Как привлечь молодежь на село? Помогут опытные аграрии

Каждый год в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашии Глава республики Олег Николаев вместе с вице-премьером — министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым встречаются с активом Союза ветеранов АПК Чувашии. Вот и на этот раз в тесном кругу

за чашечкой чая аксакалы-аграрии со свойственной людям старшего поколения прямизной говорили о проблемах села, не забыв предложить свою помощь в их решении.

Отметив несомненные успехи республики «на земле», в частности рекордный миллион тонн собранного урожая зерна, представители Союза ветеранов АПК Чувашии выразили готовность всячески привлекать к жизни на селе молодежь. Как отметил председатель общественной организации Александр Самылкин, свой опыт ветераны отрасли с охотой будут передавать обучающимся агроклассов. «За последние годы в республике произошли значительные перемены во всех сферах, в том числе продвинулся вперед и агропромышленный комплекс. Сельские территории активно развиваются, строятся новые объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Благодаря субсидированию покупки сельхозтехники за два года куплено столько техники, сколько не приобреталось за десять лет», — добавил он.

Справка «СЧ» Союз ветеранов агропромышленного комплекса Чувашии создан в 2012 году. Он объединяет более 500 передовиков аграрного производства и авторитетных специалистов АПК Чувашии. Возглавляет организацию Александр Самылкин.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал инициативу ветеранов, отметив, что их встречи с учащимися агроклассов принесут много пользы: они позволят молодежи больше узнать о сельском хозяйстве и научат их рачительному подходу к родной земле. Олег Николаев поблагодарил ветеранов за деятельное участие в решении вопросов развития сельского хозяйства, сказав, что их опыт имеет особую ценность и остается востребованным и сегодня. «Развитие сельских территорий — это наш безусловный приоритет. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы села и деревни развивались, становились удобнее для жизни и работы», — обозначил руководитель республики.

К слову, в этом учебном году в агроклассах Чувашии учатся 453 школьника, из них 214 — первого года обучения. Они осваивают аграрную науку в университетских лабораториях, а также непосредственно на производстве: для ребят организуют экскурсии на ведущие предприятия АПК республики. Совместный проект реализуют Чувашский государственный аграрный университет, Минсельхоз и Минобразования Чувашии.

«Было время, когда молодежь думала, что сельское хозяйство — это неприбыльное направление. Теперь наши студенты, посещая сельскохозяйственные предприятия и видя истинное положение дел, убеждаются в обратном. Чувствуется их искреннее желание идти работать в сферу АПК», — не без гордости добавил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

Среди тем, волнующих ветеранов отрасли, были озвучены ввод в оборот неиспользуемых земель, отток молодежи из села, борьба с борщевиком Сосновского, кадровая проблема.