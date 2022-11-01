Воздушная гавань Чебоксар готова к зимней навигации

В последнее воскресенье октября чебоксарский аэропорт перешел на зимний режим работы. Подготовлена спецтехника, закуплены реагенты, обновлена разметка на взлетной полосе и рулежных дорожках. Традиционно к зимней навигации перевозчики корректируют и расписание. Правда, в этом году время вылетов меняется не раз в полгода, а гораздо чаще. Поэтому в расписании Международного аэропорта Чебоксары будут появляться дополнительные строчки на отдельные даты и дни недели. Как отметили в пресс-службе аэропорта, в предстоящем зимнем навигационном периоде останутся традиционные ежедневные рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а также в Сургут и Сочи.
Опубликовано: 2 ноября 2022 г.
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