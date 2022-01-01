УПК: «взрослые» компетенции за школьной партой

«Обожаю физику — люблю познавать все новое. И математику уважаю — нравится решать разные задачи, как простые, так и сложные. А тут — такая возможность, грех не воспользоваться…», — признается десятиклассник чебоксарской средней общеобразовательной школы № 65 Дамир Шавиков. А познакомились мы с ним при посещении вместе с представителями Чебоксарского электроаппаратного завода Чебоксарского электромеханического колледжа. Почему там, причем здесь ЧЭАЗ и о какой возможности говорит юноша — обо всем по порядку.

Старт удачный

Дело в том, что Дамир и его одноклассники стали участниками стартовавшего в республике в сентябре проекта «УПК 21 — Учебно-практические классы», направленного на трансформацию системы профессиональной ориентации и профильного обучения в общеобразовательных организациях через единое образовательное пространство «Школа — колледж — вуз — предприятие». В школе создан технический класс, молодые люди на занятиях в ЧЭМК постигают азы электротехники и вместе с аттестатом о среднем образовании уже через полтора года им вручат еще и свидетельство государственного образца, удостоверяющее наличие у них рабочей профессии — одной из ключевых в отрасли электротехники специальности электромонтажника-схемщика. И, главное, получат углубленную подготовку по физике и математике для поступления на технические факультеты Чувашского государственного университета.

А началось все с подачи электроаппаратного завода.

Вообще-то история, можно сказать, с бородой. С приходом нового собственника Михаила Шурдова в начале 2000-х годов завод с простаивающими цехами к удивлению многих взял курс на развитие. И… столкнулся с нехваткой специалистов. Словом, подбор персонала, вместо утерянных после развала союзного государства людей, заставил хлебнуть лиха, что и побудило тогда электроаппаратчиков озаботиться кадровой перспективой предприятия — приступили к выстраиванию системы работы со школьниками, учащимися ссуза и студентами вуза.

«Задатки профессионального становления закладываются в школе, поэтому решили начать именно оттуда, — вспоминает директор по персоналу ЧЭАЗа, депутат Государственного Совета республики Сергей Кольцов. — В 2012 году на предприятие пригласили директоров и учителей ряда столичных школ, представителей Чувашского госуниверситета и электромеханического колледжа, показали цеха, производство, условия работы, описали наше видение подготовки кадров для завода и электротехнической отрасли в целом — начиная со школы. Рассказали о возможностях получения инженерных специальностей в ЧГУ».

Ход оказался убедительным — школы поверили в эффективность профориентации в партнерстве с заводом. И пошло-поехало… После этого школьники стали частыми гостями на заводе: знакомили с производством, рассказывали про технические специальности — в год принимали до 900 мальчишек и девчонок. 2015 год увенчался следующей инициативой: совместно с университетом и колледжем запустили для старшеклассников школ олимпиаду с говорящим названием — «Надежда электротехники Чувашии», в которой сегодня состязаются уже сотни юных физиков со всех городов, районов республики и не только. Помимо дипломов и призов успешное участие в конкурсе несет ребятам еще и дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, дополнительную стипендию в первый год обучения (в ЧГУ). «Тем самым мы показываем ребятам, как можно войти в вуз, олимпиада стала как бы входными воротами в университет», — уточняет Сергей Алексеевич.

Науки юношей питают

В том же 2015 году завод занялся целевой подготовкой кадров. Удачно получилось: как раз стартовала федеральная программа «Кадры ОПК» — Москва финансировала подготовку вузами специалистов для военно-промышленного комплекса. «Военка» в производстве электроаппаратного всегда была в приоритете, и завод ухватился за эту возможность — совместно с ЧГУ активно подключился к программе, дополнительно выделяя университету энную сумму на каждого обучаемого студента. Отбирали самых толковых студентов, заключали с ними договор целевой подготовки. При этом ЧЭАЗ выплачивал стипендию своим будущим сотрудникам. Они уже в студенческие годы, можно сказать, влились в коллектив электроаппаратчиков: постоянно посещали завод, здесь каждого из них прикрепили к наставникам, некоторые даже трудоустроились — совмещали обучение с производством, получали заработную плату и ежемесячную дополнительную стипендию от завода.

НИКОЛАЙ КАРГИН, директор Чебоксарского электромеханического колледжа: «Наш колледж принимает участие в реализации профориентационного проекта «УПК 21». Подписано соглашение с СОШ № 65 — десятиклассники посещают занятия на базе колледжа и уже со школьной скамьи получат рабочую профессию.

Финансовое бремя по созданию учебно-практического класса взял на себя электроаппаратный завод — инициатор профориентационного проекта в области электротехники. Наше сотрудничество с ЧЭАЗом имеет давнюю историю: завод постоянно нас поддерживает, наши студенты проходят производственную практику в его стенах, многие выпускники колледжа сегодня трудятся на электроаппаратном, и, уверен, совместная работа в рамках проекта УПК тоже увенчается успехом».

Работа принесла ожидаемый результат: из почти трех десятков студентов, отобранных на старте программы, до финиша дошли 26 — пришли на завод дипломированными специалистами. Да, несколько человек за эти годы ушли: кто-то поменял место жительства, у кого-то другая причина, но остальные, хотя теперь никакие обязательства на предприятии их не удерживают, — предусмотренный договором трехгодичный срок на ЧЭАЗе отработали, продолжают работать на заводе. И трудятся успешно — некоторые сегодня возглавляют ответственные направления на разных производствах и, безусловно, все стали молодыми профессионалами.

Та федеральная программа свернулась, но от удачного опыта, полученного в ходе ее реализации, завод отказываться не стал — тесное сотрудничество с ЧГУ в целевой подготовке кадров для предприятия продолжается. Более того, партнерство с вузом только расширяется. ЧЭАЗ совместно с университетом создал Фонд содействия инновационным разработкам молодых специалистов в научно-технической сфере — оказывает вузу помощь в формировании и реализации молодежных стартапов по направлениям деятельности предприятия, выделяет гранты на перспективные проекты. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы являются неотъемлемой частью сложного электротехнического производства — есть где приложить таланты и пытливый ум.

«Систему школьного и профессионального образования выстроить таким образом, чтобы она была ориентирована на удовлетворение потребностей экономики региона в кадрах и ясно раскрывала детям возможности и перспективы самореализации. В этом процессе важна тесная работа вузов, учреждений профобразования, предприятий и школ. Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления предстоит реализовать в этом году масштабный профориентационный проект «УПК 21», направленный на создание условий для получения «первой» профессии уже со школьной скамьи». (Из Послания Главы Чувашии Олега Николаева Госсовету Чувашской Республики)

С прицелом на вуз

Проект «УПК 21», расшифровываемый электроаппаратчиками еще и как «Учеба — Практика — Компетенции», заводом реализуется в тесном сотрудничестве с университетом. К его реализации приступили в прошлом году — поэтому и «21» в названии. Ну и, конечно, 21-й регион — удачное совпадение. «УПК 21» отличается от УПК, реализованного в Советском Союзе тем, что хотя и получают школьники — участники проекта — рабочие специальности в электротехническом направлении, но проект направлен на получение молодежью высшего образования на факультете энергетики и электротехники ЧГУ через более глубокую профориентацию и соответствующую предподготовку с дальнейшим прицелом, безусловно, на трудоустройство в электротехнической отрасли. При этом преимущества целевой подготовки остаются в силе — новоиспеченные в учебно-практических классах студенты тоже могут рассчитывать на стипендию от ЧЭАЗа. То есть по окончании школы выпускник при должном усердии получает дополнительные знания для более успешного поступления в технический вуз и обретает рабочую профессию, что сразу дает ему возможность трудоустроиться в отрасли.

Обучающаяся в УПК молодежь в школе получает более глубокие знания по физике и математике. Образовательные организации, участвующие в проекте, тоже не в обиде — завод выделяет им средства для стимулирования преподавателей. Причем в подписанном сторонами соглашении предусмотрены даже организация и проведение практической подготовки, стажировок для педагогических работников школ и целевой подготовки молодого преподавателя.

В электромеханическом колледже, помимо теории, школьники будут заниматься еще и в лаборатории — все оборудование к их услугам. Ну и, конечно, занятия в университете — они на факультете энергетики и электротехники, в его лабораториях, предполагаются после каждого модуля обучения. Знания и навыки — само собой, но эти занятия преследуют не менее важную цель социализации школьников в ЧГУ. Посмотрят вуз, привыкнут к нему, оценят — глядишь, и укрепится желание получить высшее образование именно в этих стенах, а не в институте в чужом городе за тридевять земель, откуда после получения диплома редко кто возвращается на малую родину.

Будут еще классы

А если все-таки вчерашние школьники со свидетельством электромонтажника-схемщика не захотят поступать в желаемый электроаппаратчиками вуз — выберут что-то другое? Или, скажем, сразу после школы придут на завод и попросятся в рабочие. Что тогда? Проект обеспечит выпускника востребованной в отрасли профессией и даст необходимые для поступления в вуз знания, выбирать, как распорядиться этими возможностями, предстоит выпускнику. «УПК 21» — это социальный проект ЧЭАЗа, направленный на совершенствование системы профессиональной подготовки, и обязательств перед заводом у школьников — никаких, а полученные в УПК знания и возможности лишними точно не будут.

В следующем году по проекту будет сформировано еще две группы — по 20 человек из пяти столичных школ. Дорожка проторена, теперь уже, по словам Сергея Кольцова, излишняя опека со стороны завода и не нужна — школа, колледж и вуз конструктивно взаимодействуют и самостоятельно. Но специалисты все-таки необходимы заводу, поэтому «отеческую» заботу в виде финансовой поддержки с его стороны, конечно, никто не отменял. Эти расходы руководство завода оценивает как инвестиции, которые вернутся сторицей.

Универсальный проект

Проект «УПК 21» реализуется при поддержке и непосредственном активном участии Министерства образования, которое стало одной из сторон в пятистороннем соглашении — без этого, по мнению Сергея Алексеевича, рассчитывать на достойный результат не стоит: «Простой проектный метод не даст должного результата для становления эффективной системы ранней профессиональной подготовки специалистов для отраслей и региона, необходимо задаться целью встраивании УПК в систему общего образования с соответствующим бюджетированием».

Неплохо бы, по его мнению, рассмотреть возможность введения системы обязательного распределения студентов высших и средних учебных заведений после окончания региональных программ подготовки кадров за счет средств бюджета. Начинать, уверен директор по персоналу, нужно с глубокого анализа и четкого понимания потребности рынка в трудовых ресурсах — в общем и по конкретным отраслям в частности. Тогда и ясность с ответом на вопрос «каких и какое количество специалистов готовить?» получим, что позволит планировать подготовку востребованных специалистов на годы вперед.

Это в том числе более четко обозначит причины нехватки специалистов в отдельных отраслях: либо это неструктурированная работа по подготовке кадров, необходимость актуализации программ подготовки, либо отсутствие должного уровня мотивации работников отрасли. И это в свою очередь сформулирует план работы для решения обозначенных причин.

Проект «УПК», не сомневаются электроаппаратчики, применим для самых разных отраслей — «это механизм, который можно трансформировать под любые направления». Помимо электротехнического кластера, республика сильна машиностроением, сельским хозяйством, химической промышленностью, пищевым, швейным и другими производствами. Каждой из этих отраслей необходимы квалифицированные и грамотные специалисты. Есть базовые вузы — в тандеме с ними можно организовать учебно-практические классы по самым разным направлениям. И тогда потерянной для экономики молодежи точно станет меньше — они придут на заводы, фермы, другие производства.

«Я от всей души благодарю своих коллег — ректора ЧГУ Андрея Александрова, директора ЧЭМК Николая Каргина, директоров и педагогов чебоксарских школ № 37, 39, 45, 47, 65, управление образования города и начальника управления Елену Сахарову, Министерство образования Чувашской Республики и лично министра Дмитрия Захарова, Главу Чувашской Республики Олега Николаева за живое, активное участие в реализации проекта», — говорит Сергей Алексеевич.

Их ждут на заводе

Вот и десятиклассница СОШ № 65 Ульяна Ефремова не исключает, что свою судьбу свяжет с ЧЭАЗом. Она уже бывала на заводе — ей понравилось. Кстати, Ульяна — единственная девочка в «электротехническом» классе. «У меня с физикой хорошо получается — вот и записалась в УПК», — смущаясь, сказала она.

А выбор, между прочим, нисколько не «мальчишеский». Кадровики электроаппаратного не дадут соврать: до 2017 года 70% персонала завода составляли представители прекрасной половины человечества. Сегодня, правда, этот показатель несколько изменился в пользу мужчин, но все равно — без женщин никак. Тот же монтаж электротехники — от шкафов РЗА до сложных микропроцессорных устройств — требует такой скрупулезности и точности, что не каждый мужчина справится.

Преподаватель специальных дисциплин ЧЭМК Андрей Захаров, которому доверили вести занятия с учебно-практическим классом, «новобранцами» доволен: «Любознательные — внимательно слушают, спрашивают, а то и сами что-то рассказывают». И создание УПК он оценивает высоко: «Уже в школьные годы ребята получат рабочую профессию — замечательное мероприятие!» Обучение началось с теории: что такое электричество, магнитное поле и так далее — электромонтажнику-схемщику без этих знаний никак не обойтись. Скоро приступят к занятиям в лаборатории. Ребята там уже побывали и удивились обилию всевозможного оборудования — с нетерпением ждут начала практической работы непосредственно с электрическими аппаратами.