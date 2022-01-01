Помним прошлое, смотрим в будущее. Республика в событиях и лицах. 1-7 ноября

1 ноября

1941 — для производства пиротехнических боеприпасов введен в эксплуатацию завод № 320 (с 1979 года — Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева). Здесь был освоен выпуск осветительных бомб, парашютных ракет, артиллерийских снарядов и патронов. На протяжении своей истории предприятие вносит значительный вклад в развитие Чувашии, производит продукцию, имеющую стратегическое значение для страны.

1941 — в с. Сыреси Порецкого района родился Анатолий Павлович Фадеев, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской ССР и Российской Федерации. С 1978 года возглавлял Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Одновременно с 1991 года был директором опытно-производственного хозяйства «Колос» — полигона для внедрения новых прогрессивных технологий возделывания зерновых культур и картофеля, заготовки кормов. Автор более 70 научных работ.

1943 — за отвагу и героизм, проявленные при форсировании реки Днепр, уроженец д. Чувашские Отары Чебоксарского уезда (ныне Звениговского района Республики Марий Эл), младший сержант, разведчик Никифор Николаевич Марков удостоен звания Героя Советского Союза.

1954 — в Чебоксарах открылось профессионально-техническое училище № 1. В 1991 году по­лучило статус профессионального лицея. В 2008 году объединено с Чебоксарским электромеханическим колледжем.

1955 — в Чебоксарах открылся учебно-консультационный пункт Всесоюзного политехнического института, который стал первым высшим учебным заведением в республике. В 2008 году вуз переименован в Чебоксарский политехнический институт (филиал) Московского государственного открытого университета им. В.С. Черномырдина.

2 ноября

1915 — в чувашском селе Елаур Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне Сенгилеевского района Ульяновской области) родилась Александра Николаевна Посадская, заслуженный учитель школы Чувашской АССР, РСФСР. В 1940-1980 годах работала учительницей русского языка и литературы, завучем, директором Вурманкасинской средней школы Вурнарского района. Благодаря ее стараниям возглавляемая ею школа стала центром методической работы по русскому языку для учителей республики. Участвовала в экспериментальной работе НИИ национальных школ Минпросвещения РСФСР по вопросу улучшения преподавания русского языка в национальной школе.

1933 — Совнарком СССР на своем заседании заслушал доклад правительства Чувашской АССР о дорожном строительстве в республике и за отличную работу премировал 45 легковыми и грузовыми автомобилями, 50 велосипедами. Через два года республика была награждена орденом Ленина.

1946 — в г. Слюдянка Иркутской области родилась Валентина Ивановна Полукарова, заслуженный экономист ЧР, заслуженный машиностроитель РФ, почетный гражданин г. Канаша. Более тридцати лет работала на Канашском заводе резцов: инженер-экономист, начальник планово-производственного отдела, главный бухгалтер, генеральный директор. В 2002-2010 годах — глава администрации г. Канаша.

3 ноября

1925 — в чувашском селе Бюрганы Буинского района Республики Татарстан родился Михаил Михайлович Измайлов, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. Окончил Чебоксарскую музыкальную школу, Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. В 1947-1976 годах — кларнетист Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Первым из чувашей получил звание лауреата международного конкурса, его имя занесено в список выдающихся музыкантов в большом зале Ленинградской консерватории.

1977 — в Чебоксарах зарегистрирован 300-тысячный житель. 400-тысячный чебоксарец родился в сентябре 1984 года. В этот период столица Чувашии показала рекордный рост численности населения. 500 тысяч человек число жителей в Чебоксарах достигло в декабре 2017 года.

4 ноября

1924 — в д. Ситмиши Урмарского района родился Дмитрий Егорович Егоров. В 1961 году 36-летний председатель Урмарского райисполкома Д. Егоров был назначен министром просвещения Чувашии. С 1968 года — заведующий кафедрой, декан факультета начальных классов, проректор Чувашского государственного педагогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева В 1983 году организовал первый в России Музей материнской славы и лабораторию по воспитанию у детей уважения и любви к матери.

1930 — в г. Минеральные Воды Ставропольского края родился Роберт Анатольевич Ильяной, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, почетный гражданин города Чебоксары. С 1958 года жил и работал в Чувашии. В 1982-1992 годах возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, республиканское территориальное производственное объединение ЖКХ.

1941 — на Чебоксары был совершен воздушный налет фашистского самолета. Было сброшено 22 бомбы на улицы Плеханова, Ленина, Заводскую, пос. Сосновку. Погибла молодая девушка и трехлетняя девочка Галина Керзина, эвакуированная с мамой из Москвы, ранено 18 человек, разрушены здания нарсуда, баня, повреждены жилые дома. В 2017 году в Чебоксарах установлен памятный камень жертве фашизма Галине Керзиной.

1956 — дал первую продукцию Чебоксарский завод тракторных запасных частей (с 1971 года — агрегатный завод). В 1959 году выдан первый металл чугунолитейным цехом, через пять лет здесь выплавлена первая сталь.

5 ноября

1923 — в д. Кольцовка Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Александр Федорович Доманин. В 1945-1976 годах работал бригадиром полеводческой бригады, заведующим фермой, председателем колхоза им. Ленина Вурнарского района. За получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур в 1950 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1934 — на экраны страны вышел художественный фильм «Чапаев» режиссеров Георгия и Сергея Васильевых. За короткий срок «Чапаева» посмотрела вся страна. В чебоксарский кинотеатр «Родина» на просмотр фильма пришли и жители д. Будайка. Актер Борис Бабочкин так натурально сыграл Чапаева, что один из деревенских крикнул: «Так это ж наш Васька!» Позже была найдена запись в чебоксарской церкви, где крестили будущего прославленного начдива.

1945 — в д. Топнеры Цивильского района родилась Светлана Михайловна Чиркова (Лозовая), двукратная чемпионка мира, чемпионка XIX и XX летних Олимпийских игр по фехтованию на рапирах в составе команды Советского Союза. В 1950 году мама будущей чемпионки откликнулась на призыв переезжать в Эстонию, чтобы восстанавливать разрушенное в годы войны народное хозяйство союзной республики. «Я тогда ни слова почти не знала по-русски, говорила только по-чувашски, поэтому и в школу пошла на год позже», — рассказала Светлана в интервью эстонской газете. В седьмом классе записалась на фехтование. В 1967 году стала чемпионкой Эстонии и была включена в состав сборной СССР. С 1977 года работала тренером детско-юношеской школы в г. Таллине.

1959 — в с. Ишлеи Чебоксарского района на базе ремонтно-технической станции организован машиностроительный завод по производству передвижных электростанций. В 1967 году переименован в Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры (ныне — ООО «ИЗВА»).

1984 — в с. Крылово Порецкого района открыт Мемориальный музей академика Алексея Николаевича Крылова. В экспозиции представлены материалы о жизни и научной деятельности прославленного земляка, выдающегося российского кораблестроителя, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР. В 1994 году музею присвоено звание народного.

6 ноября

1897 — в д. Большие Яуши Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Федор Иванович Ашмаров. 19 июля 1944 года в бою за местечко Рудечьи в Латвии рядовой Ф. Ашмаров с товарищами в течение суток вел неравный бой с врагом. Получив 4 ранения, истекая кровью, наш мужественный земляк продолжал отбиваться от наступавшего противника и погиб смертью храбрых. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. Его именем названа улица в пос. Вурнары, улица и школа в родной деревне.

1919 — постановлением Наркомпроса РСФСР основан Алатырский институт природоведения — высшее педагогическое учебное заведение с трехгодичным курсом обучения. Готовил специалистов широкого профиля по природоведению, сельскому хозяйству. В 1921 году преобразован в Алатырский педагогический техникум.

1919 — в чувашском селе Старые Алгаши Буинского уезда (ныне Цильнинского района Ульяновской области) родился Николай Григорьевич Князькин. Механик-водитель танка Т-34 Н. Князькин отличился в сражениях при форсировании Днепра. Пал смертью храбрых в бою с фашистами у села Хотов Киевской области 6 ноября 1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года посмертно. На родине Героя его именем названа улица, в центре села воздвигнут монумент.

1927 — в Чебоксарах по инициативе председателя правления Чебоксарского филиала Ассоциации художников революционной России Моисея Спиридоновича Спиридонова организована первая в истории Чувашии выставка произведений местных художников.

1933 — в Чебоксарах состоялась первая постановка кукольного спектакля на чувашском языке. Режиссером–постановщиком спектакля «Рис» по пьесе Р. Ландиса была Маргарита Николаевна Фигнер, один из организаторов Чувашского государственного ТЮЗа и основатель филиала — Кукольного театра, который работал в 1933-1937 годах. Осуществила в качестве режиссера первую постановку чувашской пьесы для детей «Еш?л в?й» (Бодрая сила) М. Юрьева-Няманя.

1939 — в г. Уральске Западно-Казахстанской области (ныне Казахстан) родилась Нина Петровна Сиверская. После окончания Ленинградского института текстильной и легкой промышленности была направлена на строящуюся Чебоксарскую чулочно-трикотажную фабрику. Работала здесь начальником цеха, главным инженером, в 1982-2005 годах — директор фабрики (с 1992 года — ЗАО «Чебоксарский трикотаж»).

1967 — в Чувашском музыкально-драматическом театре состоялась премьера оперы «Нарспи» Григория Хирбю по одноименной поэме Константина Иванова. За создание спектакля автору оперы Григорию Хирбю, режиссеру-постановщику Борису Маркову, исполнителям главных партий Мефодию Денисову, Тамаре Чумаковой, Лидии Сорокиной, Алексею Ковалеву была присуждена Государственная премия Чувашской АССР им. К.В. Иванова.

7 ноября

1893 — в с. Малая Шатьма Ядринского уезда (ныне с. Исаково Красноармейского района) родился Иван Илларионович Илларионов. В 1924-1927 годах — председатель областного исполкома Чувашской автономной области, Исполнительного комитета, ЦИК Советов Чувашской АССР, член ВЦИК и ЦИК СССР. Участвовал в решении вопроса о преобразовании автономной области в республику, разработке и принятии Конституции Чувашской АССР.

1903 — в д. Сюнелькино Ядринского уезда (с 1963 года в составе д. Изедеркино Моргаушского района) родился Григорий Алексеевич Алексеев. В ночь на 16 сентября 1943 года отличился при форсировании Днепра. Несмотря на сильный огонь противника, с первой группой бойцов форсировал реку и высадился на правый берег. Погиб в бою в ноябре 1943 года. Имя Героя высечено на памятнике Татьяне Николаевне Алексеевой в д. Изедеркино, матери восьмерых сыновей, воевавших на фронте. Шестеро из них погибли. Среди них и Григорий, которому 30 октября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

1920 — в Чебоксарах открылся I областной съезд Советов Чувашской автономной области. На съезде избран исполнительный комитет Советов, председателем которого назначен Данил Семенович Эльмень, созданы органы управления автономной областью.

1923 — в д. Вторые Чекуры Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района) родился Орест Иванович Филиппов, известный художник, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, РСФСР. С 1957 года работал преподавателем и директором Чебоксарского художественного училища, председателем правления Союза художников Чувашии. Один из зачинателей искусства плаката в Чувашии.

1939 — на базе отдела изобразительного искусства Чувашского центрального музея краеведения (ныне Чувашский национальный музей) создана Чувашская государственная художественная галерея. В 1985 году преобразована в Чувашский государственный художественный музей.

1960 — в г. Чебоксары введена в эксплуатацию первая телевизионная башня высотой 118 м. В 1962 году начался прием программ Центрального телевидения в черно-белом изображении, в 1967 году — прием цветных передач ЦТВ. В 1980 году местные телепередачи начали передавать в цвете.

1964 — в столице Чувашии заработала первая троллейбусная линия, которая связала Красную площадь с железнодорожным вокзалом. Уже в первый год работы коллектив троллейбусного парка перевез на машинах марки ЗиУ-5 18 млн пассажиров.

Публикуется в рамках проекта «Наша гордость», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики