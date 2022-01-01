Помним прошлое, смотрим в будущее. Республика в событиях и лицах. 1-7 ноября

Автор: Александр ВражкинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
4 ноября 2017 г., в очередную годовщину бомбардировки Чебоксар военный историк Елена Матвеевна Андрусева приехала почтить память своей сестренки Галины Керзиной, погибшей в тот день.

1 ноября

1941 — для производства пиротехнических боеприпасов введен в эксплуатацию завод № 320 (с 1979 года — Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева). Здесь был освоен выпуск осветительных бомб, парашютных ракет, артиллерийских снарядов и патронов. На протяжении своей истории предприятие вносит значительный вклад в развитие Чувашии, производит продукцию, имеющую стратегическое значение для страны.
1941 — в с. Сыреси Порецкого района родился Анатолий Павлович Фадеев, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской ССР и Российской Федерации. С 1978 года возглавлял Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Одновременно с 1991 года был директором опытно-производственного хозяйства «Колос» — полигона для внедрения новых прогрессивных технологий возделывания зерновых культур и картофеля, заготовки кормов. Автор более 70 научных работ.
1943 — за отвагу и героизм, проявленные при форсировании реки Днепр, уроженец д. Чувашские Отары Чебоксарского уезда (ныне Звениговского района Республики Марий Эл), младший сержант, разведчик Никифор Николаевич Марков удостоен звания Героя Советского Союза.
1954 — в Чебоксарах открылось профессионально-техническое училище № 1. В 1991 году по­лучило статус профессионального лицея. В 2008 году объединено с Чебоксарским электромеханическим колледжем.
1955 — в Чебоксарах открылся учебно-консультационный пункт Всесоюзного политехнического института, который стал первым высшим учебным заведением в республике. В 2008 году вуз переименован в Чебоксарский политехнический институт (филиал) Московского государственного открытого университета им. В.С. Черномырдина.

2 ноября

1915 — в чувашском селе Елаур Сенгилеевского уезда Симбирской губернии (ныне Сенгилеевского района Ульяновской области) родилась Александра Николаевна Посадская, заслуженный учитель школы Чувашской АССР, РСФСР. В 1940-1980 годах работала учительницей русского языка и литературы, завучем, директором Вурманкасинской средней школы Вурнарского района. Благодаря ее стараниям возглавляемая ею школа стала центром методической работы по русскому языку для учителей республики. Участвовала в экспериментальной работе НИИ национальных школ Минпросвещения РСФСР по вопросу улучшения преподавания русского языка в национальной школе.

Заслуженный учитель школы Чувашской АССР и РСФСР Александра Посадская (первая справа) в Кремле среди делегатов XXIII съезда КПСС. 1966 г.

1933 — Совнарком СССР на своем заседании заслушал доклад правительства Чувашской АССР о дорожном строительстве в республике и за отличную работу премировал 45 легковыми и грузовыми автомобилями, 50 велосипедами. Через два года республика была награждена орденом Ленина.
1946 — в г. Слюдянка Иркутской области родилась Валентина Ивановна Полукарова, заслуженный экономист ЧР, заслуженный машиностроитель РФ, почетный гражданин г. Канаша. Более тридцати лет работала на Канашском заводе резцов: инженер-экономист, начальник планово-производственного отдела, главный бухгалтер, генеральный директор. В 2002-2010 годах — глава администрации г. Канаша.

3 ноября

1925 — в чувашском селе Бюрганы Буинского района Республики Татарстан родился Михаил Михайлович Измайлов, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. Окончил Чебоксарскую музыкальную школу, Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. В 1947-1976 годах — кларнетист Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Первым из чувашей получил звание лауреата международного конкурса, его имя занесено в список выдающихся музыкантов в большом зале Ленинградской консерватории.
1977 — в Чебоксарах зарегистрирован 300-тысячный житель. 400-тысячный чебоксарец родился в сентябре 1984 года. В этот период столица Чувашии показала рекордный рост численности населения. 500 тысяч человек число жителей в Чебоксарах достигло в декабре 2017 года.

4 ноября

1924 — в д. Ситмиши Урмарского района родился Дмитрий Егорович Егоров. В 1961 году 36-летний председатель Урмарского райисполкома Д. Егоров был назначен министром просвещения Чувашии. С 1968 года — заведующий кафедрой, декан факультета начальных классов, проректор Чувашского государственного педагогического института (ныне университет) им. И.Я. Яковлева В 1983 году организовал первый в России Музей материнской славы и лабораторию по воспитанию у детей уважения и любви к матери.
1930 — в г. Минеральные Воды Ставропольского края родился Роберт Анатольевич Ильяной, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, почетный гражданин города Чебоксары. С 1958 года жил и работал в Чувашии. В 1982-1992 годах возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР, республиканское территориальное производственное объединение ЖКХ.
1941 — на Чебоксары был совершен воздушный налет фашистского самолета. Было сброшено 22 бомбы на улицы Плеханова, Ленина, Заводскую, пос. Сосновку. Погибла молодая девушка и трехлетняя девочка Галина Керзина, эвакуированная с мамой из Москвы, ранено 18 человек, разрушены здания нарсуда, баня, повреждены жилые дома. В 2017 году в Чебоксарах установлен памятный камень жертве фашизма Галине Керзиной.
1956 — дал первую продукцию Чебоксарский завод тракторных запасных частей (с 1971 года — агрегатный завод). В 1959 году выдан первый металл чугунолитейным цехом, через пять лет здесь выплавлена первая сталь.

5 ноября

1923 — в д. Кольцовка Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Александр Федорович Доманин. В 1945-1976 годах работал бригадиром полеводческой бригады, заведующим фермой, председателем колхоза им. Ленина Вурнарского района. За получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур в 1950 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

За получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур председатель колхоза им. Ленина Вурнарского района Александр Доманин был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденом Ленина пять раз.

1934 — на экраны страны вышел художественный фильм «Чапаев» режиссеров Георгия и Сергея Васильевых. За короткий срок «Чапаева» посмотрела вся страна. В чебоксарский кинотеатр «Родина» на просмотр фильма пришли и жители д. Будайка. Актер Борис Бабочкин так натурально сыграл Чапаева, что один из деревенских крикнул: «Так это ж наш Васька!» Позже была найдена запись в чебоксарской церкви, где крестили будущего прославленного начдива.
1945 — в д. Топнеры Цивильского района родилась Светлана Михайловна Чиркова (Лозовая), двукратная чемпионка мира, чемпионка XIX и XX летних Олимпийских игр по фехтованию на рапирах в составе команды Советского Союза. В 1950 году мама будущей чемпионки откликнулась на призыв переезжать в Эстонию, чтобы восстанавливать разрушенное в годы войны народное хозяйство союзной республики. «Я тогда ни слова почти не знала по-русски, говорила только по-чувашски, поэтому и в школу пошла на год позже», — рассказала Светлана в интервью эстонской газете. В седьмом классе записалась на фехтование. В 1967 году стала чемпионкой Эстонии и была включена в состав сборной СССР. С 1977 года работала тренером детско-юношеской школы в г. Таллине.

Уроженка Цивильского района фехтовальщица Светлана Чиркова — единственная спортсменка Чувашии, завоевавшая дважды титул чемпионки Олимпийских игр.

1959 — в с. Ишлеи Чебоксарского района на базе ремонтно-технической станции организован машиностроительный завод по производству передвижных электростанций. В 1967 году переименован в Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры (ныне — ООО «ИЗВА»).
1984 — в с. Крылово Порецкого района открыт Мемориальный музей академика Алексея Николаевича Крылова. В экспозиции представлены материалы о жизни и научной деятельности прославленного земляка, выдающегося российского кораблестроителя, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР. В 1994 году музею присвоено звание народного.

6 ноября

1897 — в д. Большие Яуши Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Федор Иванович Ашмаров. 19 июля 1944 года в бою за местечко Рудечьи в Латвии рядовой Ф. Ашмаров с товарищами в течение суток вел неравный бой с врагом. Получив 4 ранения, истекая кровью, наш мужественный земляк продолжал отбиваться от наступавшего противника и погиб смертью храбрых. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. Его именем названа улица в пос. Вурнары, улица и школа в родной деревне.
1919 — постановлением Наркомпроса РСФСР основан Алатырский институт природоведения — высшее педагогическое учебное заведение с трехгодичным курсом обучения. Готовил специалистов широкого профиля по природоведению, сельскому хозяйству. В 1921 году преобразован в Алатырский педагогический техникум.
1919 — в чувашском селе Старые Алгаши Буинского уезда (ныне Цильнинского района Ульяновской области) родился Николай Григорьевич Князькин. Механик-водитель танка Т-34 Н. Князькин отличился в сражениях при форсировании Днепра. Пал смертью храбрых в бою с фашистами у села Хотов Киевской области 6 ноября 1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года посмертно. На родине Героя его именем названа улица, в центре села воздвигнут монумент.
1927 — в Чебоксарах по инициативе председателя правления Чебоксарского филиала Ассоциации художников революционной России Моисея Спиридоновича Спиридонова организована первая в истории Чувашии выставка произведений местных художников.
1933 — в Чебоксарах состоялась первая постановка кукольного спектакля на чувашском языке. Режиссером–постановщиком спектакля «Рис» по пьесе Р. Ландиса была Маргарита Николаевна Фигнер, один из организаторов Чувашского государственного ТЮЗа и основатель филиала — Кукольного театра, который работал в 1933-1937 годах. Осуществила в качестве режиссера первую постановку чувашской пьесы для детей «Еш?л в?й» (Бодрая сила) М. Юрьева-Няманя.
1939 — в г. Уральске Западно-Казахстанской области (ныне Казахстан) родилась Нина Петровна Сиверская. После окончания Ленинградского института текстильной и легкой промышленности была направлена на строящуюся Чебоксарскую чулочно-трикотажную фабрику. Работала здесь начальником цеха, главным инженером, в 1982-2005 годах — директор фабрики (с 1992 года — ЗАО «Чебоксарский трикотаж»).
1967 — в Чувашском музыкально-драматическом театре состоялась премьера оперы «Нарспи» Григория Хирбю по одноименной поэме Константина Иванова. За создание спектакля автору оперы Григорию Хирбю, режиссеру-постановщику Борису Маркову, исполнителям главных партий Мефодию Денисову, Тамаре Чумаковой, Лидии Сорокиной, Алексею Ковалеву была присуждена Государственная премия Чувашской АССР им. К.В. Иванова.

7 ноября

1893 — в с. Малая Шатьма Ядринского уезда (ныне с. Исаково Красноармейского района) родился Иван Илларионович Илларионов. В 1924-1927 годах — председатель областного исполкома Чувашской автономной области, Исполнительного комитета, ЦИК Советов Чувашской АССР, член ВЦИК и ЦИК СССР. Участвовал в решении вопроса о преобразовании автономной области в республику, разработке и принятии Конституции Чувашской АССР.
1903 — в д. Сюнелькино Ядринского уезда (с 1963 года в составе д. Изедеркино Моргаушского района) родился Григорий Алексеевич Алексеев. В ночь на 16 сентября 1943 года отличился при форсировании Днепра. Несмотря на сильный огонь противника, с первой группой бойцов форсировал реку и высадился на правый берег. Погиб в бою в ноябре 1943 года. Имя Героя высечено на памятнике Татьяне Николаевне Алексеевой в д. Изедеркино, матери восьмерых сыновей, воевавших на фронте. Шестеро из них погибли. Среди них и Григорий, которому 30 октября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
1920 — в Чебоксарах открылся I областной съезд Советов Чувашской автономной области. На съезде избран исполнительный комитет Советов, председателем которого назначен Данил Семенович Эльмень, созданы органы управления автономной областью.
1923 — в д. Вторые Чекуры Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района) родился Орест Иванович Филиппов, известный художник, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, РСФСР. С 1957 года работал преподавателем и директором Чебоксарского художественного училища, председателем правления Союза художников Чувашии. Один из зачинателей искусства плаката в Чувашии.
1939 — на базе отдела изобразительного искусства Чувашского центрального музея краеведения (ныне Чувашский национальный музей) создана Чувашская государственная художественная галерея. В 1985 году преобразована в Чувашский государственный художественный музей.
1960 — в г. Чебоксары введена в эксплуатацию первая телевизионная башня высотой 118 м. В 1962 году начался прием программ Центрального телевидения в черно-белом изображении, в 1967 году — прием цветных передач ЦТВ. В 1980 году местные телепередачи начали передавать в цвете.
1964 — в столице Чувашии заработала первая троллейбусная линия, которая связала Красную площадь с железнодорожным вокзалом. Уже в первый год работы коллектив троллейбусного парка перевез на машинах марки ЗиУ-5 18 млн пассажиров.

 

Публикуется в рамках проекта «Наша гордость», выходящего при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Опубликовано: 31 октября 2022 г.


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