Все пять аграрных техникумов Чувашии объединятся в один республиканский

Такое решение Главы региона Олега Николаева озвучил на встрече с директорами сельскохозяйственных учреждений среднего профессионального образования и главами районных администраций вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Ранее Олег Николаев поручил выявить сильные и слабые стороны аграрных техникумов, проанализировать показатели и продумать стратегию их развития до 2030 года. Вслед за этим они презентовали свои идеи.

«Безусловно, вы все поработали над стратегиями, у каждого были свои изюминки, кто-то провел глубокую аналитику, предложил современный подход. Но одной сильной стратегической линии не было. Сейчас принято решение — все техникумы объединить в один», — сказал Сергей Артамонов. При этом подчеркнул, что задачи сокращать и менять людей нет. В Чебоксарах будет создан проектный офис, в кратчайшие сроки предстоит разработать дорожную карту по переходу, создать одно юридическое лицо. Кроме техникумов, к этой организации присоединится учебный центр «Нива». В итоге появится возможность для обучения более 2 тысяч студентов по аграрным специальностям и около 13 тысяч — по дополнительному образованию.

Министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, в свою очередь, отметил, что в представленных концепциях отражены более локальные решения с точки зрения своего техникума и муниципалитета. «У нас должно быть единое образовательное пространство и решение единой государственной задачи — развитие сельского хозяйства в регионе. Поэтому такая реорганизация техникумов — создание единого колледжа — позволит решить многие вопросы дублирования специальностей и профессий, выстроить единую стратегию подготовки кадров для сельского хозяйства», — сказал он.