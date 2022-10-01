Спортшколу олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике оснастили новым оборудованием

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Атлеты будут тренироваться на снарядах, отвечающих требованиям международных соревнований.
В спортивную школу привезли новые гимнастические бревна, разновысокие и параллельные брусья, раму с кольцами, коня для опорного прыжка, акробатическую дорожку, батут, мостики для опорного прыжка, маты, гимнастические перекладины и другое оборудование. На покупку инвентаря учреждение получило федеральную субсидию в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили в Минспорте Чувашии.
Спортшкола олимпийского резерва № 6 — кузница кадров для российской гимнастики. Сегодня в стенах учреждениях тренируются порядка 480 спортсменов. Воспитанники спортшколы показывают стабильные результаты на всероссийских и международных соревнованиях.
«Оборудование самое новое и современное — такое же устанавливается на чемпионатах мира. На снарядах можно готовиться к соревнованиям самого высокого уровня. Приехав на турниры в другие города, не нужно привыкать к оборудованию», — рассказал участник Олимпийских игр в Токио, воспитанник спортшколы № 6 Владислав Поляшов.

КСТАТИ

Субсидию на новый инвентарь и оборудование получила также республиканская спортшкола по футболу. Учреждение закупило футбольные ворота, мячи, спортивную экипировку, стойки для обводки гантелей, медболы (мячи для восстановительных тренировок) и многое другое.

Опубликовано: 20 октября 2022 г.


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