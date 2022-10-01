Известный — неизвестный Андриян

Первый самостоятельный полет в статусе летчика дважды Герой Советского Союза Андриян Николаев совершил во время учебы во Фрунзенском военном авиационном училище

Об учебе будущего космонавта в Киргизии известно мало. В советское время названия ряда учебных заведений в официальных биографиях покорителей Вселенной были засекречены. Эпоха секретности продолжалась долго. Только по крупицам постепенно становились известны подробности подготовки всех двадцати участников первого так называемого гагаринского отряда космонавтов.

«Будто родился заново!»

Как известно, после школы Андриян Николаев поступил учиться в Мариинско-Посадский лесотехнический техникум, получил специальность техника-лесовода и был направлен на работу в Карелию. Изменили его жизнь призыв в 1950 году в армию и учеба на курсах воздушных стрелков. После демобилизации Андриян Николаев решил выбрать профессию пилота и в 1951 году поступил в Черниговское военное авиационное училище летчиков. Проучившись там один год, в 1952 году в составе группы курсантов будущий космонавт был переведен во Фрунзенское военное авиационное училище летчиков ВВС СССР, которое в те годы начало готовить пилотов реактивных самолетов… Именно здесь будущий космонавт и совершил свой первый самостоятельный полет. Об этом Андриян Григорьевич написал в своей книге «Космос — дорога без конца». «Самым счастливым днем, до того как полетел в космос, был день моего первого самостоятельного полета, — вспоминал он. — Я — в первой кабине. Один. Самолет в моих руках! Будто родился сызнова».

По окончании Фрунзенского училища в конце 1954 года Андрияну Николаеву присвоили первое офицерское звание «лейтенант» и назначили летчиком-истребителем в Московский округ противовоздушной обороны. Уже оттуда после тщательного отбора многочисленными комиссиями наш Андриян в 1960 году был зачислен в первый отряд космонавтов вместе с Юрием Гагариным…

Футболка «СЧ» станет экспонатом военного музея

Недавно в Кыргызстане побывал профессор Чувашского государственного института культуры и искусств, доктор культурологии Владимир Александрович Васильев. С 28 сентября по 2 октября в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына проходил XXXIV съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов. Она была создана в 1987 году и сейчас объединяет более 60 университетов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. А Владимир Васильев избран членом наблюдательного совета этой организации.

«Как только получил приглашение на съезд в Бишкек (так с 1991 года именуется столица Киргизии, — Прим. ред.), решил, что обязательно посещу военное училище, где учился наш Андриян», — рассказал Владимир Александрович корреспонденту «СЧ». Сегодня это учебное заведение называется Военный институт Вооруженных сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова, а готовят здесь офицеров для Министерства обороны республики.

В институте знают, что у них учился будущий космонавт. И не только он. В период с 1957 по 1992 год во Фрунзенском военном авиационном училище летчиков, впоследствии преобразованном в Центральные курсы подготовки и усовершенствования авиационных кадров, прошли подготовку более 21 тысячи человек из 54 стран мира. Многие выпускники учебного заведения впоследствии стали видными политическими деятелями и военачальниками. Среди них президент Сирии Хафез Асад, командующий ВВС Йемена Ахмед Хулен, командующий ВВС Мозамбика Жоао Бернардо, командующий ВВС Индии маршал авиации Дельбах Синг и многие другие.

В ноябре этого года в институте откроется музей, посвященный истории училища и известным курсантам, которые в нем учились. Среди экспонатов будут представлены не только фотографии летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, но и книга «Зведный сын чувашского народа», а также футболка от газеты «Советская Чувашия», которые подарил институту профессор Владимир Васильев.