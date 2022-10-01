В Чувашии рассказали об особенностях осеннего призыва «срочников»

С 1 ноября в Чувашии, как и других субъектах России, начнется осенний призыв на срочную службу. В военном комиссариате республики развеяли опасения и сомнения будущих призывников и их родителей и заверили, что призыв пройдет в штатном режиме.

По словам военного комиссара Бахтиёра Холикова, ни частичная мобилизация, ни специальная военная операция никак не связаны с предстоящим призывом. Это значит, что солдаты срочной службы принимать участие в спецоперации не будут. Новобранцы отправятся в воинские части или учебные центры согласно распорядку Генштаба.

В Чувашии на срочную военную службу призовут менее тысячи человек, что существенно меньше, чем годом ранее. Приоритет и более широкий выбор видов и родов войск будут иметь призывники, прибывшие в военный комиссариат в самом начале призыва.

Военком уточнил, что призывники могут заранее освоить военно-учетную специальность водителя категории «С». Для этого им необходимо обратиться в военкомат по месту жительства. Обучение они пройдут бесплатно, а также будут освобождены от уплаты госпошлины за получение водительского удостоверения.

Отдельно стоит отметить, что уже сейчас в военных комиссариатах республики начался предварительный отбор кандидатов в военно-учебные заведения Министерства обороны из числа юношей, заканчивающих 11 класс или техникум в 2023 году. Сотрудники военкоматов готовы помочь тем, кто еще не определился с выбором учебного заведения.

Татьяна Васильева