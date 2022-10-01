Антон Дроздов, заместитель председателя Промсвязьбанка

«Сотрудничество с Чувашской Республикой в сфере интеграции ESG-принципов стало для ПСБ первым пилотным проектом в рамках активной работы банка по внедрению проектов устойчивого развития в регионах России. Мы отмечаем, что руководство Чувашии заинтересовано в интенсивном и эффективном развитии ESG-проектов, видит, как и мы, в них большой потенциал. Мы будем использовать опыт сотрудничества с республикой при реализации «зеленых» инициатив и в других регионах страны».