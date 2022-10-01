На выставке «Золотая осень» заключен ряд соглашений

Не только десятками престижных наград запомнится аграриям Чувашии Всероссийская выставка «Золотая осень». На выставке и на проходившем одновременно с ней «Агросалоне-2022» были заключены важные для республики договоренности и соглашения.
Сотрудничество в сфере надежного обеспечения аграриев минеральными удобрениями продолжат Чувашская Республика и «ФосАгро-Регион». Предварительные итоги работы в 2022 году и перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках выставки обсудили вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. «Наши аграрии заинтересованы в более активном развитии поставок удобрений, что, безусловно, может потребовать оптимизировать их логистику, — отметил Сергей Артамонов. — Это позволит вместе грамотно решить совместную задачу — обеспечить наш АПК широким спектром современных и качественных минеральных удобрений».
Чувашия укрепила сотрудничество и с ООО ТД «Уралхим». На выставке «Золотая осень-2022» Сергей Артамонов и руководитель управления продаж на сельскохозяйственное направление ООО ТД «Уралхим» Роман Вшивков подписали соглашение об информационно-консультационном сотрудничестве в области средств химизации и оказания агрохимических услуг.
Важное для региона соглашение было заключено и с заводом «Ростсельмаш». В документе, который подписали на международной выставке «Агросалон-2022» Сергей Артамонов и руководитель департамента продаж по РФ компании «Ростсельмаш» Константин Ряснов, говорится, в частности, об открытии в республике крупного дилерского центра и скидке 5% от производителя для наших сельчан. «Чувашия помогает аграриям, хорошо субсидирует технику», — отметил после подписания Константин Ряснов. А Сергей Артамонов сообщил, что в республике три года назад занялись серьезным обновлением машинно-тракторного парка. Энергообеспеченность у нас была низкая, 111 лошадиных сил, сказал он. — А в среднем по ПФО — 150. Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу усилиться. Начали субсидировать часть затрат на покупку техники и сейчас достигли цифры 127, в течение следующих двух лет должны еще наверстать. Соглашение, которое мы подписали, даст новый толчок этому процессу».
На выставке «Золотая осень» заключен ряд соглашений
Не только десятками престижных наград запомнится аграриям Чувашии Всероссийская выставка «Золотая осень». На выставке и на проходившем одновременно с ней «Агросалоне-2022» были заключены важные для республики договоренности и соглашения.