На выставке «Золотая осень» заключен ряд соглашений

Не только десятками престижных наград запомнится аграриям Чувашии Всероссийская выставка «Золотая осень». На выставке и на проходившем одновременно с ней «Агросалоне-2022» были заключены важные для республики договоренности и соглашения.

Сотрудничество в сфере надежного обеспечения аграриев минеральными удобрениями продолжат Чувашская Республика и «ФосАгро-Регион». Предварительные итоги работы в 2022 году и перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках выставки обсудили вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. «Наши аграрии заинтересованы в более активном развитии поставок удобрений, что, безусловно, может потребовать оптимизировать их логистику, — отметил Сергей Артамонов. — Это позволит вместе грамотно решить совместную задачу — обеспечить наш АПК широким спектром современных и качественных минеральных удобрений».

Чувашия укрепила сотрудничество и с ООО ТД «Уралхим». На выставке «Золотая осень-2022» Сергей Артамонов и руководитель управления продаж на сельскохозяйственное направление ООО ТД «Уралхим» Роман Вшивков подписали соглашение об информационно-консультационном сотрудничестве в области средств химизации и оказания агрохимических услуг.

Важное для региона соглашение было заключено и с заводом «Ростсельмаш». В документе, который подписали на международной выставке «Агросалон-2022» Сергей Артамонов и руководитель департамента продаж по РФ компании «Ростсельмаш» Константин Ряснов, говорится, в частности, об открытии в республике крупного дилерского центра и скидке 5% от производителя для наших сельчан. «Чувашия помогает аграриям, хорошо субсидирует технику», — отметил после подписания Константин Ряснов. А Сергей Артамонов сообщил, что в республике три года назад занялись серьезным обновлением машинно-тракторного парка. Энергообеспеченность у нас была низкая, 111 лошадиных сил, сказал он. — А в среднем по ПФО — 150. Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу усилиться. Начали субсидировать часть затрат на покупку техники и сейчас достигли цифры 127, в течение следующих двух лет должны еще наверстать. Соглашение, которое мы подписали, даст новый толчок этому процессу».