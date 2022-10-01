ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии

Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, принял участие в заседании Высшего экономического совета Чувашии, посвященного вопросам экологии, ESG-экономики, перспективам финансирования проектов «зеленой» экономики в республике. В ходе заседания был в частности рассмотрен проект концепции устойчивого развития республики на принципах ESG.

В числе приоритетных финансовых инструментов устойчивого развития заместитель председателя ПСБ назвал «зелёные» и переходные облигации с перспективой привлечения инвестиций для «зелёных» проектов Чувашии через финансовые инструменты устойчивого развития фондового рынка.

После мероприятия Антон Дроздов и вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов подписали «дорожную карту» реализации проектов устойчивого развития и «зеленой» повестки в Чувашии в рамках ранее заключенного с банком двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Документ в частности предусматривает конкретные шаги для развития ESG-принципов в регионе — создание экспертного совета и специальной рабочей группы, подготовку стратегии и перечня инвестиционных проектов устойчивого развития региона, разработку механизмов привлечения финансирования в регион с помощью инструментов ESG, участие в обучающих мероприятиях и форумах под эгидой республики.

«Сотрудничество с Чувашской республикой в сфере интеграции ESG-принципов стало для ПСБ первым пилотным проектом в рамках активной работы банка по внедрению проектов устойчивого развития в регионах России. Мы отмечаем, что руководство Чувашии заинтересовано в интенсивном и эффективном развитии ESG-проектов, видит, как и мы, в них большой потенциал. Мы будем использовать опыт сотрудничества с республикой при реализации «зелёных» инициатив и в других регионах страны», – отметил Антон Дроздов в ходе своего выступления.

Справка: Высший экономический совет создан для комплексного анализа социально-экономической ситуации, разработки обоснованных предложений по приоритетным направлениям социально-экономического развития Чувашии и решению актуальных проблем экономической, финансовой, социальной политики.