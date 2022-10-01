На патриотическом концерте «Своих не бросаем» собрали почти миллион рублей в поддержку бойцов-земляков

С чувством гордости за нашу страну, расчувствовавшись до слез от проникновенных песен и концертных номеров в исполнении артистов Чувашии возвращались сегодня вечером зрители с патриотического концерта «Своих не бросаем» в театре оперы и балета. Все средства от продажи билетов на него и поступившие от телезрителей во время прямой трансляции, организованной Национальным телевидением Чувашии, пойдут на поддержку наших земляков, защищающих Родину на Украине.

«Всей душой поддерживаем нашего Президента и всех наших российских военнослужащих», — призналась зрительница Светлана Шишкина, заместитель председателя регионального отделения Союза ветеранов России. Как только активисты движения узнали о концерте, единогласно пожелали внести свой вклад в общее дело. «Передо мной всегда образ моего отца, фронтовика Петра Павловича Павлова. После войны он 40 лет работал учителем в Кармамейской и Большебикшихской школах Канашского района и всегда учил быть горой за наш народ, за наших воинов», — поделилась чебоксарка.

Делегацию Урмарского района возглавил и.о. главы администрации района Николай Николаев. «В таком деле нужно быть всем вместе», — объяснили урмарцы. Как только в республике объявили об акции «Своих не бросаем», жители района сразу же откликнулись. На сегодняшний день, как рассказал Николай Николаев, урмарцы собрали уже 560 тысяч рублей для нужд солдат. Не остались в стороне местные фермеры, сельхозпредприятия, обычные сельчане. Так, сто тысяч рублей на спецсчет фонда «Перле» перечислил глава крестьянско-фермерского хозяйства Геннадий Ямуков, 50 тысяч рублей и муку на сумму 26 тысяч рублей выделил местный фермер Владимир Иванов, 10 тысяч внес сельчанин Иван Иванов. Работники администрации Урмарского района перевели свой однодневный заработок.

«Мы уже однажды справились с фашизмом. И в очередной раз сложившаяся ситуация в мире вынуждает нас выполнить важную, не побоюсь этого слова, миссию мирового масштаба – устранить зло, которое нависло над человечеством, — произнес Глава Чувашии Олег Николаев. – Наши земляки вместе с жителями всей страны сейчас активно этим занимаются – бьют зло на территории Украины». Как подчеркнул Олег Николаев, Правительство республики уже приняло ряд решений в поддержку мобилизованных из Чувашии. Выделены деньги из резервного фонда для закупки дополнительной экипировки для бойцов, а все семьи мобилизованных будут взяты под опеку.

«Мы сделаем все, чтобы забота и внимание дошли до каждого члена семьи. Все меры социальной поддержки, которые направлены на уязвимые категории в Чувашии, мы распространим и на их семьи», — заверил Глава республики. В частности, это обеспечение горячим питанием в школах, право внеочередного зачисления в детские сады и школы.

Олег Николаев поблагодарил предприятия и всех неравнодушных жителей Чувашии, стараниями которых пополняется спецсчет в фонде «Пĕрле», открытый неделю назад в поддержку чувашских бойцов. Только за пятницу, 7 октября, на него поступило более трех миллионов рублей. «Если на утро этого дня было более 10 миллионов рублей, то на конец дня — уже 13,5 миллионов рублей. После концерта будет направлено еще 880 тысяч рублей, которые собраны через продажу билетов», — добавил Олег Николаев.

С особыми словами выступила со сцены жена солдата Регина Любимова. Ее супруг, Дмитрий Любимов, с мая принимает участие в спецоперации на Украине добровольцем, а в июне, спасая двух молодых бойцов, получил тяжелейшие осколочные ранения от кассетной мины. «Мне как жене солдата очень приятно видеть, что в акции «Своих не бросаем» принимает участие такое количество неравнодушных людей. Испокон веков Россия славится людьми с широкой душой и большим сердцем. Россия – это правда, крепость духа ее граждан и отважные воины. Всем бойцам сейчас очень нужна наша вера и моральная поддержка», — сказала она.

С патриотическими номерами выступили артисты театра оперы и балета, Чувашской государственной филармонии, ансамбль МВД по Чувашии «Талисман», ансамбль ГУ МЧС России по Чувашии «Служу Отечеству», вокальный проект «Артикль», народный ансамбль танца «Сувар» и другие коллективы. Овациями зрители встретили выступление самого маленького артиста – 6-летнего Саши Красненкова, прочитавшего стихотворение «Маленький офицерик».

Такие же патриотические концерты пройдут по всей республике.