ESG-повестка для Чувашии

Очередное заседание Высшего экономического совета Чувашии под председательством главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова было посвящено внедрению в республике ESG-повестки. Суть ее в следовании экологическим, социальным и корпоративным критериям управления, в соответствии с которыми принимается решение о возможном сотрудничестве с компанией или отказе от него в целях устойчивого развития регионов.

Эта тема достаточно плотно обсуждалась еще на Чебоксарском экономическом форуме в рамках нынешнего Дня республики. Руководство республики ставит своей задачей в ближайшее время внедрять данную концепцию, сказал Глава Чувашии Олег Николаев в своем приветственном слове. В первую очередь – ее экологическую составляющую. Он считает ошибкой думать, будто эта тема перестала быть актуальной. И в итоге в нужном фарватере окажутся те, кто не свернул с этого пути в нынешние трудные времена.

Такую позицию поддержал Анатолий Аксаков, напомнив, что Глава Чувашии был инициатором внедрения в регионе ESG-повестки. Нельзя говорить, что эта тема сейчас не самая актуальная, и в сложившейся геополитической ситуации надо заниматься иными задачами. Это неправда, что «зеленые» проекты станут сворачиваться, заверил Анатолий Геннадьевич.

Проект концепции устойчивого развития Чувашии на принципах ESG представили по своим направлениям вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов, министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев.

В заседании совета участвовали и выступили с докладами ряд федеральных экспертов. Среди них генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева, зам. председателя ПАО «Промсвязьбанк» Антон Дроздов.