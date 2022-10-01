ESG-повестка для Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очередное заседание Высшего экономического совета Чувашии под председательством главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова было посвящено внедрению в республике ESG-повестки. Суть ее в следовании экологическим, социальным и корпоративным критериям управления, в соответствии с которыми принимается решение о возможном сотрудничестве с компанией или отказе от него в целях устойчивого развития регионов.  

Эта тема достаточно плотно обсуждалась еще на Чебоксарском экономическом форуме в рамках нынешнего Дня республики. Руководство республики ставит своей задачей в ближайшее время внедрять данную концепцию, сказал Глава Чувашии Олег Николаев в своем приветственном слове. В первую очередь – ее экологическую составляющую. Он считает ошибкой думать, будто эта тема перестала быть актуальной. И в итоге в нужном фарватере окажутся те, кто не свернул с этого пути в нынешние трудные времена.  

 Такую позицию поддержал Анатолий Аксаков, напомнив, что Глава Чувашии был инициатором внедрения в регионе ESG-повестки. Нельзя говорить, что эта тема сейчас не самая актуальная, и в сложившейся геополитической ситуации надо заниматься иными задачами. Это неправда, что «зеленые» проекты станут сворачиваться, заверил Анатолий Геннадьевич. 

 Проект концепции устойчивого развития Чувашии на принципах ESG представили по своим направлениям вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов, министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев. 

 В заседании совета участвовали и выступили с докладами ряд федеральных экспертов. Среди них генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева, зам. председателя ПАО «Промсвязьбанк» Антон Дроздов. 

 

Опубликовано: 7 октября 2022 г.


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