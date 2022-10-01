Ярмарки выходного дня «Дары осени» завершают работу

«Борщевой набор» по хорошей цене

В эти выходные закрывают сезон ярмарки «Дары осени». У тех, кто не успел запастить недорогими овощами и картошкой есть два дня, чтобы ситуацию исправить. Напомним, ярмарки выходного дня начали работу 10 сентября.

За это время фермеры, аграрии, владельцы личных подсобных хозяйств реализовали на них 250 тонн продукции, сообщают в Минсельхозе республики. Самым большим спросом пользуется картофель — 62% от общего числа покупок, следом идут овощи — 25%. Оставшиеся 13% — фрукты, мед, семена, саженцы, мясная, рыбная, молочная продукции и другие сельхозтовары.

Экономным покупателям в Минсельхозе напоминают — стоимость «борщевого набора» (картошка, свекла, лук, морковь и капуста) на ярмарках на 25-30% ниже, чем в сетевых магазинах. Так, средняя цена на морковь на ярмарках составляет 15 рублей, в магазинах — 22,6 рубля, на капусту соответственно 10 и 14 рублей, на картофель 18 и 24 рубля, на свеклу — 14 и 22,7 рубля и на репчатый лук — 26 и 28,4 рубля.

К СВЕДЕНИЮ

8 и 9 октября сельхозярмарки «Дары осени» будут работать во всех городах и районах республики. В Чебоксарах они расположены по следующим адресам: