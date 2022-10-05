Уникальный передвижной состав-музей «Поезд Победы» вновь прибыл в Чувашию

На этот раз мемориальный поезд, рассказывающий о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, на два дня остановился на железнодорожном вокзале Шумерли. Необычный музей на колесах там встречали впервые.

На перроне собрались сотни шумерлинцев и жителей соседних муниципалитетов. Люди вспоминали подвиги земляков в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны, сообщает районная газета «Вперед», отмечали большую значимость проекта «Поезд Победы» в патриотическом воспитании молодежи и сохранении памяти о героическом прошлом нашей страны. Как верно подметил уроженец Шумерли, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, посещение такого музея способно заменить несколько сухих параграфов школьного учебника истории…

Осмотрев тематические вагоны-экспозиции, люди выходили, переполненные эмоциями. «Это действительно берет за душу, переворачивает наши привычные представления о Великой Отечественной, — впечатлена заведующая детсадом «Рябинушка», депутат городского Собрания Вероника Федулова. — Мое поколение воспитывалось, конечно, на подвигах, на примерах самоотверженности советских людей, но тогда подробности о жестокости, о страшном голоде, о страданиях скрывались, сглаживались. Но, не прочувствовав эту сторону истории, не получится по-настоящему оценить Победу. И музей нам дает такую возможность».

Сегодня «Поезд Победы» пробудет в Шумерле до пяти вечера. Чтобы его посетить, необходима обязательная регистрация на официальном сайте проекта Поездпобеды.рф, сообщают организаторы.

Кстати Накануне прибытия патриотического эшелона в шумерлинских школах прошли уроки мужества, а завершала их краткая видеоэкскурсия по «Поезду Победы».