Двенадцатый маршрут снова в деле

С 1 октября в работе общественного транспорта Чебоксар произойдут изменения.

Как написал в своем телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин, наконец–то определился перевозчик по автобусному маршруту № 12. Схема его движения в прямом и обратном направлении такова: микрорайон «Садовый», северо-западный район, далее — улица Гагарина и микрорайон «Благовещенский». На маршруте будет задействовано восемь автобусов малого класса, интервал движения в часы пик составит 18 минут.

Помимо этого, на маршрут № 41 выйдут 15 автобусов среднего и большого класса с интервалом движения в пиковые часы 10 минут. Также изменятся перевозчики по автобусным маршрутам № 5, 7 (7э), 30, 42.