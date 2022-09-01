Двенадцатый маршрут снова в деле

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 1 октября в работе общественного транспорта Чебоксар произойдут изменения.

Как написал в своем телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин, наконец–то определился перевозчик по автобусному маршруту № 12. Схема его движения в прямом и обратном направлении такова: микрорайон «Садовый», северо-западный район, далее — улица Гагарина и микрорайон «Благовещенский». На маршруте будет задействовано восемь автобусов малого класса, интервал движения в часы пик составит 18 минут.

Помимо этого, на маршрут № 41 выйдут 15 автобусов среднего и большого класса с интервалом движения в пиковые часы 10 минут. Также изменятся перевозчики по автобусным маршрутам № 5, 7 (7э), 30, 42.

«Работу по повышению качества пассажирских перевозок мы ведем с учетом целевой модели системы организации транспортного обслуживания населения в Чебоксарской агломерации. Наша задача — сделать общественный транспорт максимально доступным и удобным для горожан», — отметил глава администрации.
Опубликовано: 30 сентября 2022 г.


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