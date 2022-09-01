Мошенники приглашают своих потенциальных жертв в театр

Разведенный предприниматель из Чебоксарского района познакомился по интернету с представительницей прекрасного (если, конечно, верить фотографии) пола. У пары завязалась оживленная переписка и, казалось бы, все шло к «очной» фазе знакомства. Собеседница показала себя весьма интеллигентным человеком, выбрав для первого свидания театр.

Причем, себе билет, судя по переписке, утонченная особа уже приобрела, а кавалеру предложила перейти по ссылке, чтобы оплатить свое место в зрительном зале. Не подозревая подвоха, 50-летний мужчина поспешил выполнить просьбу. На радостях он даже не обратил на подозрительно высокую, по чебоксарским меркам, стоимость билета — больше двух тысяч рублей. Да и скопидомом в «конфетно-букетный» период показаться не хотелось.

Все графы были заполнены, реквизиты карты введены, но при оплате дважды появлялось сообщение об ошибке. В итоге с карты покупателя списалось порядка семи тысяч рублей. Это недоразумение влюбленный предприниматель пытался выяснить по номеру телефона «администратора», указанному на той же странице, где он производил онлайн-оплату. Ему пообещали все уладить, прислали очередную ссылку, после чего у доверчивого театрала похитили еще семь тысяч рублей. Тут до предпринимателя стало доходить, что его элементарно «развели», но вход на страничку мошенницы был ему уже заказан, а переписку в мессенджере она удалила. Кстати, спектакль, на который местный житель так и не попал, можно посмотреть за 250 рублей…

В сентябре по той же схеме мошенники развели 32-летнего жителя Самары: по просьбе дамы, с которой он познакомился через интернет, мужчина купил билет в театр, правда не за семь, а за десять тысяч рублей. И также остался ни с чем. А в областном МВД напомнили гражданам, что даже в культурном пространстве бдительность терять не надо — мошенники создают в интернете «призраки» официальных сайтов театров, музеев, кинотеатров и продают через них несуществующие билеты.

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Интернет-аферисты добрались и до столичных театров: у многих московских храмов Мельпомены периодически появляются фейковые сайты-двойники. По каким признакам их можно распознать?

Эксперты называют несколько моментов, которые должны насторожить театрала: сайт создали недавно, всего две-три недели назад; купить билет предлагают только на сайте и при этом не дают выбрать конкретное место в зале; на лже-сайте нет ссылок на профили в соцсетях, телефонов, общаться мошенники предлагают только в онлайн-чатах.

А в Большом театре еще несколько лет назад озвучили главное правило умного зрителя: «Делайте покупки только в кассах театра, на нашем официальном сайте и у наших официальных распространителей».