В Чувашии стартует неделя туризма

Она приурочена ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. В обширной программе, которая продлится с 23 по 27 сентября, — самые разные мероприятия: экскурсии, фестивали, программы для школьников. Так, в Чебоксарах жителей и гостей столицы приглашают на бесплатные пешие экскурсии по городу. Во время прогулки туристы посетят погранично-сторожевой корабль «Чебоксары», пройдутся по Московской набережной, узнают об интересных фактах из истории города. В субботу в этнокомплексе «Амазония» пройдет выставка ретромобилей, а в Заволжье в выходные устроят Фестиваль спортивного туризма. Для школьников 5-9-х классов запланированы выездные двухдневные туристические программы в городах и районах республики. А местные музеи в Новочебоксарске, Алатыре, Мариинском Посаде, Канаше, Кугесях, Ибресях откроют свои двери для всех желающих.