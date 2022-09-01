Не ждите повестку в военкомат на Госуслугах

Всякое новое дело, новый закон поначалу неизбежно обрастают слухами. А Указу Президента России о частичной мобилизации на них «повезло» особо: со среды соцсети заполонили разные фейки. То анонимные граждане пишут, что на улицах Москвы людям раздают повестки (правда, улиц, упомянутых в сообщениях, в столице России вовсе нет). То в сети появляется информация о том, что те же повестки массово разошлют через портал Госуслуг. А если человек на портале не зарегистрирован — повестку якобы ему отправят по почте.

КРИСТИНА МАЙНИНА,

министр цифрового развития, информа-ционной политики и массовых коммуникаций Чувашии: «Вижу, как в сети интернет множатся фейки вокруг темы частичной мобилизации в России. Один из них связан с отправкой повесток через портал Госуслуг. Смею заверить, что это недостоверная информация. Вчера Минцифры России официально заявило, что никаких планов по рассылке электронных повесток через Госуслуги нет, для этого нет необходимой законодательной базы.

Согласно действующему законодательству повестку вручают лично военнообязанному либо по месту жительства, либо по месту работы. Никаких других вариантов, в том числе отправки повесток заказными письмами с уведомлением, передачи через родственников и знакомых или через электронные сервисы, не существует».