Прописка и квитанции по оплате ЖКХ помогут узаконить права на недвижимость

«Дачная амнистия» и межевание по-прежнему остаются актуальными темами. Как быть людям, которые на месте старого дома построили новый? Как решить спорный территориальный вопрос с соседями по земельному участку? Эти и многие другие моменты были обсуждены на традиционном приеме граждан руководителем Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатериной Карпеевой. На прием записалось почти 20 человек, с учетом серьезности вопросов принять за два часа такое большое количество желающих было бы нереально, поэтому на встречу с гражданами приехали еще пять представителей Росреестра.

Много обращений было по недавно вступившему в силу закону, получившему название «дачная амнистия 2.0». Согласно этому закону оформить землю под жилым домом можно, обратившись в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка, приложив любой документ, подтверждающий, что еще до 14 мая 1998 года они владели капитальным объектом на данном участке. В этом случае предоставление земельного участка будет бесплатным.

Справка «СЧ» «Дачная амнистия» действует в России с 1 сентября 2006 года и несколько раз продлевалась. Так, с 1 июля 2022 года ее срок продлен до 1 марта 2031 года в рамках так называемой «дачной амнистии 2.0».

В Чебоксарах довольно много таких домов, которые подпадают под этот закон. Как сообщила Екатерина Карпеева, сейчас пошли первые обращения в администрацию за оформлением участков земли под такими домами, но некоторые сталкиваются с проблемами. «Например, сложности возникли у тех, кто построил на месте старого дома новый, кто провел реконструкцию таким образом, что от старого дома почти ничего не осталось. Или вместо сгоревшего возвели новый. Вот они на этой встрече и пытались узнать позицию Росреестра, попадают ли они под действие этого закона или опять нет», — отметила Екатерина Владимировна.

Чтобы воспользоваться упрощенным порядком, жилой дом должен быть построен до мая 1998 года. Необходимо иметь документы, подтверждающие принадлежность дома заявителю. Доказательством могут служить прописка в частном доме, оформленная до 14 мая 1998 года, технический паспорт на дом до 1 января 2013 года, договор о подключении жилого дома к инженерным сетям, квитанции по оплате ЖКХ. Реконструируемые дома тоже попадают под этот закон, главное, чтобы была возможность определить первоначальный год постройки. А вот если дом полностью снесен и построен новый, то в этом случае от администрации с большой вероятностью поступит отказ.

«Почему вы ничего не предпринимаете, чтобы нам помочь. Мы столько лет живем в этих домах. Зарегистрируйте нас! Вот у нас все доказательства с собой. Заставьте администрацию дать нам землю», — возмутилась одна из участниц встречи.

Екатерина Карпеева напомнила гражданам, что Росреестр не принимает решения о выделении земельных участков, а только регистрирует уже на основании положительных решений от администрации: «Мы тоже заинтересованы в том, чтобы вы узаконили свои права на недвижимость, и внимательно следим за действиями администрации города, чтобы быть в курсе вопроса, но повлиять на решения органов муниципальной власти мы не можем».

Обращались жители Чувашии и с вопросами наследства. Неоформленная вовремя недвижимость обернулась для них долгими судебными тяжбами, у кого-то даже уголовными делами. Уточнение границ земельных участков — тоже наболевшая тема. У всех шли споры с соседями, превышение или, наоборот, уменьшение площади земельных участков. Как правило, никто до возникновения проблемы не проводил межевание.

«Почему мы так часто говорим о том, что межевать свои земельные участки необходимо? Потому что видим, к чему может привести отсутствие установленных границ. Проблема у граждан растет как снежный ком, одно наслаивается на другое, и уже без судебных разбирательств не обойтись. А в суд, как правило, мало кто хочет обращаться, вот и живут они с этой проблемой годами, воюют с соседями, не спят спокойно ночами, переживая, что могут вообще без земли остаться», — пояснила Екатерина Карпеева.

Кстати

Представители Росреестра напомнили, что с 1 июля этого года упростился процесс установления границ. Это касается тех, кто впервые проводит межевание своего участка. Поэтому если у вас проблемы с незначительным изменением конфигурации или площади участка и вы хотели бы узаконить эти неточности, то сейчас самое время обратиться к кадастровому инженеру и решить этот вопрос.