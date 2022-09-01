В Чувашии выросло производство молока, яиц и птицы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Производство скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий республики в январе — августе нынешнего года составило 74 тыс. тонн. Это 101,9% к тому же прошлогоднему периоду, сообщает Чувашстат. Наиболее заметный прирост у сельхозпредприятий, 104,1%. Тогда как у фермеров — только 75,8%.
Производство молока в целом по АПК вышло на уровень 325,1 тыс. тонн, или 102,6%. И тут в лидерах сельхозпредприятия — 108%. С небольшим минусом сработали личные подворья, а вот фермеры прибавили — у них индекс 101,9%.
Впечатляющий индекс производства яиц — по всем категориям хозяйств он составил 119,6% при общем объеме 254 млн штук. Более всего прибавили сельхозпредприятия — индекс здесь составил 136,4%, зато у фермеров показатели снизились до 82,6%.

Опубликовано: 23 сентября 2022 г.


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