В Чувашии выросло производство молока, яиц и птицы

Производство скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий республики в январе — августе нынешнего года составило 74 тыс. тонн. Это 101,9% к тому же прошлогоднему периоду, сообщает Чувашстат. Наиболее заметный прирост у сельхозпредприятий, 104,1%. Тогда как у фермеров — только 75,8%.

Производство молока в целом по АПК вышло на уровень 325,1 тыс. тонн, или 102,6%. И тут в лидерах сельхозпредприятия — 108%. С небольшим минусом сработали личные подворья, а вот фермеры прибавили — у них индекс 101,9%.

Впечатляющий индекс производства яиц — по всем категориям хозяйств он составил 119,6% при общем объеме 254 млн штук. Более всего прибавили сельхозпредприятия — индекс здесь составил 136,4%, зато у фермеров показатели снизились до 82,6%.