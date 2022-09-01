Проекты и сервисы органов власти ждут народного признания

Умное расписание школ и увлекательные детские путешествия, робот Николай, консультирующий граждан на горячих линиях, и бизнес-портал, освобождающий предпринимателей от лишних хождений по инстанциям… Все это — лучшие сервисы, разработанные органами государственной власти и их подведомственными структурами. Жителям страны предложили выбрать из этих сервисов самый–самый лучший. Именно он получит премию «Народное признание».

Премия эта — составная часть Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2022». На победу и всенародное признание претендуют более 80 цифровых проектов из 35 регионов страны. В списке претендентов есть и три проекта из Чувашии. Расскажем о них чуть подробнее.

«Инвестиционный портал Чувашской Республики»

Благодаря этому сервису у представителей бизнеса появилась возможность отслеживать статусы обращений и заявок на предоставление услуг, а также получать обратную связь по всем вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью в регионе. Можно, например, подобрать подходящую инвестиционную площадку, узнать о мерах инвестподдержки, которые существуют в республике. Есть на портале и личный кабинет, в котором уже «поработали» десятки инвесторов. Ведь с помощью этого сервиса отпадает необходимость обходить десятки кабинетов чиновников и готовить большие пакеты документов.

«Вышитая карта России»

Этот проект создавался параллельно с самой картой, в рамках Года культурного наследия народов России. Работали над ним сотрудники Чувашского национального музея и музея чувашской вышивки, а техническая поддержка шла от Центра цифровой трансформации Чувашии. На портале оцифрованную карту можно рассмотреть в мельчайших деталях, а заодно — узнать, как шла работа над огромным вышитым полотном в федеральных округах и регионах страны. Как и на карте, у каждой области и республики на сайте есть свой персональный раздел. В нем — информация о конкретной вышитой композиции, ее сюжете и технике исполнения, а также имена мастериц, которые работали над картой.

Кстати Вышитую карту России перевели в цифру не только на портале. Родившаяся в Чувашии замечательная идея была взята за основу при создании интерактивной карты газификации страны. Как уже сообщала «СЧ», эту карту на XI Петербургском международном газовом форуме Главе Чувашии Олегу Николаеву презентовал генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Вышитой картой, кстати, Густов впечатлился на другом питерском форуме, международном экономическом. «Эта Вышитая карта — шедевр народного искусства, который создавали в каждом субъекте РФ, — отметил он на презентации электронного двойника. — Как и для того, чтобы обеспечить газом всех желающих, так и для того, чтобы сделать Вышитую карту России интерактивной, мы собрали большую команду профессионалов. Это еще раз доказывает, что только совместной работой можно добиться огромных результатов!»

«Социальный туризм — школьникам»

В Чувашии этот проект реализуется совместно с Ростуризмом и Минфином России. Благодаря ему около четырех тысяч школьников получили возможность путешествовать по республике за счет бюджетных средств. У проекта есть свои цифровые фишки — можно, например, отследить время прибытия юных путешественников из пункта А в пункт В по QR-коду. Кроме того, интернет–ресурсы позволяют упростить вовлечение турфирм региона в организацию детского туризма.

Из наших проектов больше всего голосов — 779 — на вчерашний день набрала Вышитая карта. Инвестиционный портал и Социальный туризм идут примерно вровень — 599 и 555 голосов соответственно. Для победы этого недостаточно. Но дело можно поправить. Завершится голосование ровно через неделю, в 18 часов 29 сентября. И до этого срока многие могут успеть поддержать чувашские проекты на портале ПРОФ-IT.Россия.

Предварительно нужно пройти бесплатную авторизацию по номеру телефона. Проголосовать, отметим, можно лишь раз, но зато сразу за три проекта.