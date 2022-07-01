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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,
Вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии

«Республика имеет высокий рейтинг в экспортных поставках, шестая часть экспорта региона приходится на агропром. В 2021 году экспортировано продукции на 46 млн долларов США, в том числе 87% — продукция переработки. Для сравнения — по ПФО этот показатель составляет 77,7%, по стране — 39%. Сегодня наша продукция представлена в 31 стране мира, за последние пять лет экспорт продукции АПК из республики возрос в 4,5 раза. В этом году из-за введения санкций экспорт ограничен. Страны, которые ввели санкции, составляют 24% в общем объеме агроэкспорта Чувашии, но свои прогнозы экспорта мы не снижаем».

Опубликовано: 26 июля 2022 г.


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