СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии

«Республика имеет высокий рейтинг в экспортных поставках, шестая часть экспорта региона приходится на агропром. В 2021 году экспортировано продукции на 46 млн долларов США, в том числе 87% — продукция переработки. Для сравнения — по ПФО этот показатель составляет 77,7%, по стране — 39%. Сегодня наша продукция представлена в 31 стране мира, за последние пять лет экспорт продукции АПК из республики возрос в 4,5 раза. В этом году из-за введения санкций экспорт ограничен. Страны, которые ввели санкции, составляют 24% в общем объеме агроэкспорта Чувашии, но свои прогнозы экспорта мы не снижаем».