Муниципалитеты займутся досугом подростков

Муниципалитетам рекомендовали активизировать работу по организации досуговой занятости подростков

Об этом говорили на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального МВД Юрий Митрофанов считает, что надо активнее вовлекать подростков в организованные формы занятости в летнее время, в том числе проводить профильные смены для подростков, состоящих на учете.

По мониторингу Минобразования Чувашии, сейчас организованными формами отдыха в разных муниципалитетах охвачено от 28 до 60 процентов детей от их общего количества.

«Вызывает обеспокоенность тот факт, что более 26 процентов подростков, состоящих на учете, все лето находятся дома, предоставленные самим себе. Особенно большой процент таких подростков в Чебоксарах и Новочебоксарске, Цивильском, Ибресинском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском и Яльчикском районах», — сообщил министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров.

Вячеслав Борисов предложил проанализировать причины низкой вовлеченности трудных подростков в образовательно-досуговую деятельность.

«Это недоработка органов местного самоуправления или есть другие причины? Давайте такой анализ сделаем и напомним, что именно по озвученным районам необходимо усилить работу в части организации досуговой деятельности трудных несовершеннолетних в летний период», — отметил он.

Очень важная тема обсуждалась на заседании. У занятых летом полезными делами, интересными мероприятиями подростков будет меньше времени развлекать себя хулиганством и другими противоправными деяниями, возможно, ко всему этому они потеряют интерес.

Впрочем, подростки совершают преступления в любое время года. В Ядрине трое молодых людей 17-ти, 16-ти и 14 лет ночью в начале марта этого года, будучи на парковке одного из торговых центров, угнали автомобиль. Правда, севший за руль подросток не справился с управлением и угодил в сугроб. Пришлось бросить «игрушку» на четырех колесах. Так и стали несовершеннолетние злоумышленники фигурантами уголовного дела.

Суд наказал каждого подростка штрафом в 7 тысяч рублей. Понятно, что пришлось раскошелиться их родителям.

А в Канаше 18-летний юноша признан виновным в вымогательстве денег у своей несовершеннолетней девушки. СУ СКР по Чувашии и судом установлено, что с июля по ноябрь 2021 года молодой человек, которому на тот момент было 17 лет, получил от нее фото подруги интимного характера, которое несовершеннолетняя отправила ему по ошибке.

Воспользовавшись этим, угрожая распространить снимок в одной из социальных сетей, он стал требовать от «дамы сердца» крупную сумму денег. А не получив желаемого, опубликовал снимок в чате общих знакомых. Приговором суда ему назначено полгода ограничения свободы.

16-летний подросток из Чебоксарского района получил судимость из-за наркотиков, которые незаконно приобрел для личного потребления и в значительном размере, а также в нынешнем марте пытался стащить имущество из дачного дома на территории СТ «Птицевод». Но ему не повезло, сосед дачницы помешал. А в результате судимость — полгода условного лишения свободы и 4-тысячный штраф…