Житель Ядринского района получил 20 лет строгого режима за двойное убийство

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

За двойное убийство, совершенное с особой жестокостью, Верховный суд Чувашии приговорил жителя Ядринского района к 20-ти годам лишения свободы.
Следствием и судом установлено, что в августе прошлого года злоумышленник находился в общежитии города Ядрина в комнате своего соседа, где также присутствовал их общий знакомый. Во время совместного пьяного застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой фигурант дела решил их убить. Он жестоко избил хозяина комнаты, а затем пустил в ход нож. Со вторым мужчиной поступил так же. От полученных множественных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег комнату, прихватил имевшийся там телевизор и скрылся. Однако благодаря оперативному взаимодействию следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками регионального МВД его нашли в кратчайшие сроки и взяли под арест. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Опубликовано: 25 июля 2022 г.


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