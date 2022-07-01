Житель Ядринского района получил 20 лет строгого режима за двойное убийство

За двойное убийство, совершенное с особой жестокостью, Верховный суд Чувашии приговорил жителя Ядринского района к 20-ти годам лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что в августе прошлого года злоумышленник находился в общежитии города Ядрина в комнате своего соседа, где также присутствовал их общий знакомый. Во время совместного пьяного застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой фигурант дела решил их убить. Он жестоко избил хозяина комнаты, а затем пустил в ход нож. Со вторым мужчиной поступил так же. От полученных множественных телесных повреждений мужчины скончались на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег комнату, прихватил имевшийся там телевизор и скрылся. Однако благодаря оперативному взаимодействию следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками регионального МВД его нашли в кратчайшие сроки и взяли под арест. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.