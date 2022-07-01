Каждый четвертый молодой житель России посещает театры и музеи по Пушкинской карте

Вот уже почти год школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет имеют на руках универсальный пропуск в мир культуры — Пушкинскую карту. По ней молодые люди могут бесплатно посещать концерты, фестивали, выставки, ходить в театры, кино и музеи по всей стране. На счете — пять тысяч рублей, но деньги можно потратить только на культурный досуг.

В сентябре прошлого года, когда программа «Пушкинская карта», инициированная Президентом России Владимиром Путиным, только начала действовать, в Чувашии по карте можно было попасть лишь в 12 учреждений культуры. Сейчас, как информируют в региональном Минкультуры, Пушкинскую карту принимают в 83 очагах культуры по всей республике. Среди участников — не только театры, выставочные залы и концертные площадки, но и небольшие районные ДК и сельские клубы. К программе «Пушкинская карта» подключены все государственные театры, а также три частных, концертные и образовательные организации, 12 музеев в городах и районах республики, в том числе частный — Музей трактора, 23 библиотеки, 26 культурно-досуговых учреждений, пять кинотеатров и другие организации.

За учебный год (равно как и за театральный сезон) по Пушкинской карте молодежь в Чувашии приобрела больше 215 тысяч билетов на сумму свыше 72 млн рублей. При этом более четверти всех билетов на сумму около 20 млн рублей молодые зрители купили на выездные концерты, спектакли и выставки государственных театрально-концертных организаций Чувашии в городах и районах республики, подвели итоги в региональном Минкультуры.

Не утихла культурная жизнь и с началом летних каникул. Сейчас молодым жителям и гостям культурные заведения республики предлагают около 140 выставок, экскурсий, мастер-классов, квестов, тематических встреч и кинопоказов.

Но интереснее, как показывает статистика, молодежи все-таки в театрах. Чаще всего по Пушкинской карте они ходят в Государственный русский драматический театр и Чувашский государственный театр оперы и балета. На третьем месте по посещаемости — концерты в Чувашской государственной филармонии. Кстати, обо всех мероприятиях, на которых можно побывать в Чувашии по Пушкинской карте, можно узнать на портале Культура.РФ в разделе «Афиша».

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Хороший прогресс по Пушкинской карте отметил на днях Президент России Владимир Путин. «Сегодня каждый четвертый подросток от 14 до 22 лет посещает учреждения культуры по Пушкинской карте», — сообщил он.