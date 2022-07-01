Александр Костин. На его снимках — история республики

Этого человека знали коллективы промышленных предприятий и мастера высоких урожаев. Он трудился в поте лица, чтобы найти лучший ракурс для кадра, а его великолепные работы печатались в газете «Красная Чувашия» (ныне — «СЧ») еще в довоенное время. Все это — о первом штатном фотокорреспонденте нашего издания Александре Александровиче Костине. Совсем недавно на могиле фоторепортера установили новый памятник…

КСТАТИ Так выглядела могила Александра Костина и такой она стала сейчас. А Георгий Костин похоронен далеко от родных мест. В ходе Спас-Деменской наступательной операции наших войск 8 августа 1943 года на глазах у родного брата командир пулеметной роты 785 стрелкового полка 144 стрелковой дивизии старший лейтенант Георгий Костин погиб от разрыва авиабомбы. Александр захоронил останки брата в деревне Буда Всходского района Смоленской области. Фото Сергея Журавлева.

Александр Александрович родился 5 апреля (23 марта по старому стилю) 1914 года в селе Ишаки. Он был всего на несколько минут старше брата-близнеца Георгия, который в будущем также стал фотокорреспондентом. Папа Александр Иванович умер рано, когда ребятам было всего три года. Теперь заботы и хлопоты в большой семье (Костины воспитывали трех сыновей и четырех дочек) легли на маму-домохозяйку Татьяну Ионовну. Кстати, именно она подарила сынишкам-близнецам первый фотоаппарат, а сами Александр и Георгий всегда были вместе, не разлей вода.

Уже после смерти матери дети переехали в Чебоксары. По приезде в город творческие пути братьев разошлись — Георгий начал работать в кинотресте «Чувашкино», а Александр стал штатным фотокорреспондентом газеты «Красная Чувашия». Во время Великой Отечественной войны братья Костины были призваны в ряды Красной армии. Александр вернулся с фронта, а Георгий погиб на поле боя в 1943 году…

После войны Александр Костин еще несколько лет работал в редакции газеты «Красная Чувашия». А с 1953 года он трудился в редакции газеты «Молодой коммунист», работал фотографом печатного цеха Чебоксарского хлопчатобумажного комбината, сотрудничал с редакцией Урмарской районной газеты «Хĕрлĕ ялав»… Умер Александр Александрович 2 июня 1970 года.

На могиле Александра Костина на чебоксарском кладбище № 2 был установлен памятник из мраморной крошки, в последнее время он сильно обветшал и шатался на постаменте. Редакция «Советской Чувашии» совместно с музеем фотокорреспондентов республики и родственниками Александра Александровича приняли участие в покупке и замене памятника. Всех участников этого благого дела тепло поблагодарила внучатая племянница Александра Костина Вера Михайлова.

Нужно было решить вопрос по поводу фотографии на новом памятнике — никак не удавалось найти хороший снимок. И тут в своих архивах краевед Алексей Борзов обнаружил красивую фотокарточку Александра Александровича на фоне пейзажа с березками и пенечком — она и легла в основу изображения на памятнике из гранита. Непосредственное участие в установке надгробья принял основатель музея фотокорреспондентов Чувашии Сергей Журавлев — вместе с сыном Александром они откопали старую плиту, привезли и установили новый памятник.

«Этот памятник нужен нам, чтобы подрастающее поколение помнило о своем культурном наследии. А музей фотокорреспондентов Чувашии хранит в своих стенах историю фотографов нашей республики», — рассказал Сергей Журавлев.

«Красный обоз», 1928 год, фотокорреспондент Александр Костин.