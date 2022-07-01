На Чебоксарском заливе утят спасли из водного плена

Ранним утром в среду в сливной коллектор напротив кафе «Терраса» упали два утенка. О «птичьем ЧП» в республиканскую поисково-спасательную службу сообщила сердобольная чебоксарка, оказавшаяся в пять утра на заливе. Под встревоженное кряканье мамы-утки спасатели спустились в коллектор и подняли малышей на поверхность. Работа для них в общем-то знакомая — этим летом выручать бедолаг-птенчиков спасателям приходилось уже раз пять. Без людской помощи утятам из западни не выбраться, ведь они еще не умеют летать, сообщают в поисково-спасательной службе. А вес птенцов настолько мал, что когда они подплывают близко к коллектору, их попросту заносит туда течением.