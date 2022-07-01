Велогонщик Алексей Анисимов выиграл «золото» первенства России

Воспитанник республиканской спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды Алексей Анисимов продемонстрировал великолепную скорость на первенстве России в городе Кыштыме в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».

Алексей выступал в возрастной категории 17-18 лет. Представитель нашей республики по ходу дистанции никому не уступил и завоевал золотую награду. Второе место занял Егор Постников из Санкт-Петербурга, а третье — Михаил Аркадьев из Москвы. Как сообщили в Минспорта Чувашии, в десятку сильнейших вошли еще два велогонщика из Чувашии — Роман Романов и Леонид Павлов.