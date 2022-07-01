Состояние посевов в Чувашии на сегодня не вызывает тревоги

Поля колосятся, пшеница наливается!

В Порецком и Алатырском районах в этом году рассчитывают на высокий урожай. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов 12 июля посетил сельхозугодия этих муниципалитетов и дал им более чем положительную оценку.

«Таких хороших земель с большим содержанием гумуса, как здесь, в республике нет. Можно сказать, что земля этих районов — это житница Чувашии, поэтому будем ждать рекордный урожай», — сказал руководитель Минсельхоза.

Конечно, такие прогнозы строятся не на пустом месте. Если говорить обо всей республике, то в этом году было предусмотрено провести весенне-полевые работы на площади 645 тыс. га. И несмотря на небольшое опоздание из-за погодных условий, наши аграрии план выполнили. При этом надо отметить высокое качество проделанной работы. «Озимые перезимовали хорошо, яровые взошли неплохо», — подчеркнул руководитель Минсельхоза республики.

Что касается Порецкого района, то, по словам главы администрации Евгения Лебедева, в этом году посевная площадь здесь составила 29,3 тыс. га. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 17,5 тыс. га, площадь яровых зерновых и зернобобовых культур составила 12,3 тыс. га, в том числе более 6 тыс. га яровой пшеницы.

…Издалека видно четкое лимонно-желтое поле — яровой рапс. Вблизи восхищает его необъятность. «Это европейский сорт, раннеспелый», — пояснил Николай Саушкин, руководитель ООО «Росы Поречья», кому и принадлежало поле. В общей сложности хозяйством посеяны зерновые и зернобобовые культуры на площади полторы тыс. га, площадь яровых зерновых и зернобобовых культур — более тыс. га.

Хорошее состояние полей этого хозяйства намекает на высокий урожай. Все необходимые работы выполнены своевременно — подкормка, фунгицидная обработка. Только на одно сетует Николай Саушкин — необходим дождь. Сергей Артамонов с этим согласился, но отметил, что это касается всех районов республики. Ожидаемые дожди помогут «раскрыться» полям, что отразится на урожайности яровых.

«Избороздив» поля Порецкого района, министр сельского хозяйства направился в Алатырский район. Здесь дела обстоят не хуже, чем у соседей. Общая посевная площадь составила 25,4 тыс. га — 112% к уровню прошлого года. В частности, посеяно 10,7 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Многолетние травы скошены на площади 180 га. Сена заготовлено 330 тонн.

В свою очередь руководитель агрохолдинга «КиПиАй» Виктор Журба поделился некоторыми нововведениями: «Здесь, в полях, мы попробовали определенные новшества: использовали дробное питание, добавили к трем фазам внесения азотных удобрений четвертую фазу по двум листьям яровой пшеницы — это позволило улучшить степень кущения пшеницы и увеличить стеблестой. Также мы внедрили применение фунгицидной обработки пшеницы на этапе кущения — это позволило предупредить болезни».

КСТАТИ

В ходе поездки зашла речь и о проблеме заброшенных полей. «Мы продолжаем работу над выявлением необрабатываемых земель. В целом в республике осталось 17 тысяч га залежных земель, с учетом того, что выявляются и новые земли. Из этого числа планируем более 11 тысяч га ввести в этом году. Поэтому поставлена задача ускориться и ввести в работу больше земель», — подчеркнул Сергей Артамонов.